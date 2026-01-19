Bally’s Intralot – Superbet: Νέοι παίκτες στα online τυχερά παιχνίδια
Bally’s Intralot – Superbet: Νέοι παίκτες στα online τυχερά παιχνίδια

Η ρουμανική Superbet κατέθεσε αίτηση στην ΕΕΕΠ για online στοίχημα, προετοιμάζεται η Bally’s Intralot - Η πρωτοκαθεδρία της Stoiximan

Νίκος Χρυσικόπουλος
Για την είσοδο νέων παρόχων ετοιμάζεται η αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Η ρουμανική Superbet μετά την εξαγορά της Exoplay Limited, η οποία προ διετίας είχε λάβει άδεια τύπου 2 για τη διεξαγωγής διαδικτυακών παιχνιδιών live casino και RNG/Slots, αιτήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του Newmoney, να λάβει και άδεια τύπου 1, για την online διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, αθλητικών και μη.

Με την κίνηση αυτή στοχεύει να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην ελληνική αγορά, όπως και στις άλλες 12 χώρες που έχει ήδη παρουσία, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Σερβία και η Βραζιλία.

