Γιατί επιμένει ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρώπη - Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυξήσεις τιμών

Ο γενικός δείκτης τιμών τροφίμων διαμορφώθηκε στο 2,9% σε μέσα επίπεδα το 2025 με αιχμή τις αυξήσεις στο κρέας, τον καφέ, το τσάι, το κακάο, τη σοκολάτα και τα γλυκά