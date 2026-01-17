Μεγάλος λευκός καρχαρίας: Εξαφανίζεται από τη Μεσόγειο παρά το καθεστώς προστασίας
Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο λόγω παράνομης αλίευσης, ανεπαρκούς προστασίας και πιέσεων στις τοπικές κοινωνίες
Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, ένα από τα ισχυρότερα και πιο αναγνωρίσιμα αρπακτικά των ωκεανών, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τον κίνδυνο οριστικής εξαφάνισης από τη Μεσόγειο. Αυτό προκύπτει από νέα επιστημονική μελέτη Αμερικανών ερευνητών, σε συνεργασία με τη βρετανική περιβαλλοντική οργάνωση Blue Marine Foundation, η οποία διαπιστώνει ότι, παρά το καθεστώς διεθνούς προστασίας του είδους, καρχαρίες εξακολουθούν να αλιεύονται και να διακινούνται παράνομα σε αγορές της Βόρειας Αφρικής.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μόνο μέσα στο 2025 τουλάχιστον 40 μεγάλοι λευκοί καρχαρίες θανατώθηκαν στα παράκτια ύδατα της περιοχής — ένας αριθμός εξαιρετικά υψηλός για έναν πληθυσμό ήδη οριακό.
