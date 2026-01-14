Πάνω από 1 τρισ. δολάρια το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας παρά τους δασμούς του Τραμπ

Αυξημένο σε σχέση με το 2024 – Σε ποιους τομείς και σε ποιες περιοχές του πλανήτη αυξήθηκαν οι εξαγωγές