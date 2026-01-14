Πάνω από 1 τρισ. δολάρια το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας παρά τους δασμούς του Τραμπ
Αυξημένο σε σχέση με το 2024 – Σε ποιους τομείς και σε ποιες περιοχές του πλανήτη αυξήθηκαν οι εξαγωγές
Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη ρεκόρ εξαγωγών για το 2025, παρά τους δασμούς και την εμπορική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ και φτάνει στο θηριώδες ύψος των 1,19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου πέντε φορές μεγαλύτερο από ολόκληρο το ΑΕΠ της Ελλάδας.
Το 2024 το πλεόνασμα ήταν 993 δισ. δολάρια.
Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει το BBC, πέρυσι τα μηνιαία εμπορικά πλεονάσματα της Κίνας ξεπέρασαν επτά φορές τα 100 δισ. δολάρια. Είναι και αυτό μια ένδειξη ότι οι δασμοί του Τραμπ δεν επηρέασαν σχεδόν καθόλου το εμπόριο της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο.
Ενώ, δηλαδή, το εμπόριο με τις ΗΠΑ υποχώρησε, αυτό αντισταθμίστηκε από την αύξηση των κινεζικών εξαγωγών σε άλλες περιοχές, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Η αποδυνάμωση του γιουάν, η ισχυρή προσφορά αγαθών και ο πληθωρισμός στις δυτικές χώρες έχουν καταστήσει τις κινεζικές εξαγωγές πιο ελκυστικές.
Οι κινεζικές Αρχές επισημαίνουν την αύξηση στις εξαγωγές πράσινης τεχνολογίας και των προϊόντων σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.
Από την πλευρά τους, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά μόλις 0,5%.
Η επιτυχία της Κίνας θα συνεχιστεί πιθανώς το 2026, καθώς τα κινεζικά αγαθά και υπηρεσίες θα εδραιωθούν στις παγκόσμιες επιχειρήσεις, εκτιμούν οι αναλυτές.
