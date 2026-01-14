TITAN: Επένδυση-κλειδί στη Σερβία με 10ετές στρατηγικό deal για «πράσινα» δομικά υλικά
TITAN: Επένδυση-κλειδί στη Σερβία με 10ετές στρατηγικό deal για «πράσινα» δομικά υλικά

Βάσει της 10ετούς συμφωνίας, ο TITAN εξασφαλίζει πρόσβαση σε περίπου 5 εκ. τόνους φρέσκιας ιπτάμενης τέφρας, ενισχύοντας τα στρατηγικά του αποθέματα σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά

Ο Όμιλος TITAN επιταχύνει τη στρατηγική του για επέκταση της πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (Alternative Cementitious Materials – ACM), υπογράφοντας μακροχρόνια σύμβαση με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας (Electric Power of Serbia – EPS). Βάσει της 10ετούς συμφωνίας, ο TITAN εξασφαλίζει πρόσβαση σε περίπου 5 εκ. τόνους φρέσκιας ιπτάμενης τέφρας από τον σταθμό TENT B «Obrenovac B», ενισχύοντας ουσιαστικά και σε μακροπρόθεσμη βάση τα στρατηγικά του αποθέματα σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά.

Με την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής προμήθειας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών, ο Όμιλος TITAN θωρακίζει την εφοδιαστική του αλυσίδα και αυξάνει την ανταγωνιστικότητά του. Την ίδια στιγμή, ενισχύει τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για δομικά υλικά χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Η ιπτάμενη τέφρα, όπως και άλλα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά, μπορεί να υποκαταστήσει μέρος του κλίνκερ στο τσιμέντο και το σκυρόδεμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των ενσωματωμένων εκπομπών CO₂ σε κατασκευαστικά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε άλλες αγορές.

