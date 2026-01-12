Σε χαμηλό τριών εβδομάδων το δολάριο μετά τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της Fed για διώξεις
Aνησυχία για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας - Ο Τζερόμ Πάουελ ανέφερε ότι η απειλή ποινικών κατηγοριών προέκυψε επειδή η Fed καθόρισε τα επιτόκια με βάση τη δική της αξιολόγηση και όχι του Ντόναλντ Τραμπ
Το δολάριο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν τριών εβδομάδων, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπη με κλητεύσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, επαναφέροντας ανησυχίες για πολιτική παρέμβαση στη νομισματική πολιτική.
Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index υποχώρησε κατά 0,3% τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 23 Δεκεμβρίου. Η κίνηση αυτή ακολούθησε τις αποκαλύψεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ότι η κεντρική τράπεζα έχει λάβει κλητεύσεις, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο ποινικής δίωξης σε σχέση με την κατάθεσή του τον Ιούνιο για τις εργασίες ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων της.
Ο Πάουελ ανέφερε ότι η απειλή ποινικών κατηγοριών προέκυψε επειδή η κεντρική τράπεζα καθόρισε τα επιτόκια με βάση τη δική της αξιολόγηση και όχι σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Πάουελ μέσω κοινωνικών δικτύων, ζητώντας μειώσεις επιτοκίων και, σε κάποια στιγμή, απειλώντας ακόμη και με την αποπομπή του — πριν στη συνέχεια υπαναχωρήσει και αρνηθεί ότι το είχε ποτέ εξετάσει.
«Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να ασκήσει έλεγχο στη Federal Reserve, υπονομεύοντας ενδεχομένως την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η Φιόνα Λιμ, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια συναλλάγματος στη Malayan Banking Bhd στη Σιγκαπούρη. «Η ανυπομονησία του Τραμπ και η επιμονή του στη μείωση του κόστους δανεισμού υποδηλώνουν ότι η επιλογή του για τον επόμενο πρόεδρο της Fed θα μπορούσε να είναι ένα «περιστέρι» και πολιτικά προσκείμενο στον Τραμπ, κάτι που θα συνιστούσε κίνδυνο για το δολάριο».
