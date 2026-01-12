Σε χαμηλό τριών εβδομάδων το δολάριο μετά τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της Fed για διώξεις

Aνησυχία για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας - Ο Τζερόμ Πάουελ ανέφερε ότι η απειλή ποινικών κατηγοριών προέκυψε επειδή η Fed καθόρισε τα επιτόκια με βάση τη δική της αξιολόγηση και όχι του Ντόναλντ Τραμπ