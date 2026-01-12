Τιμές ρεκόρ για χρυσό και ασήμι μετά τις απειλές της αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον της Fed
Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, ανακοίνωσε ότι η τράπεζα απειλείται με διώξεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης
Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που τροφοδότησε φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού και τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, αφού ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ κατήγγειλε «πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς» που ασκούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος της κεντρικής τράπεζας, που μπορεί να οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών.
Η Fed ειδοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι μπορεί να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σχετικά με κατάθεσή του Πάουελ τον Ιούνιο σε ακροαματική συνεδρίαση του Κογκρέσου αναφορικά με το σχέδιο ανακαίνισης του κτιρίου της τράπεζας, ανέφερε ο πρόεδρός της σε ανακοίνωση.
Η ειδοποίηση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο κλίμα των πιέσεων που ασκούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο θεσμό για να τον κάνει να μειώσει περισσότερο τα επιτόκιά του, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.
«Αυτή η απειλή δεν αφορά την κατάθεσή μου. Είναι ένα πρόσχημα, η απειλή με διώξεις είναι η συνέπεια της βούλησης της Fed να αποφασίζει για τα επιτόκιά της προς το συμφέρον του κοινού μάλλον, παρά για να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις του προέδρου», κατήγγειλε ο Πάουελ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον ιστότοπο της κεντρικής τράπεζας.
