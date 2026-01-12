Πώς στήνεται ο νέος μηχανισμός ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από την ΑΑΔΕ

Έλεγχοι σε αιτήσεις πληρωμές και υπηρεσίες με φίλτρα κινδύνου και αυτοψίες στο χωράφι - Ο ρόλος του τ μήματος Εσωτερικού Ελέγχου Αγροτικών Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών και του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων εκτός ΟΣΔΕ