Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Στις 12 Ιανουαρίου κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2026

Λίγες μέρες απέμειναν από την επίσημη έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Ήδη αρκετά καταστήματα έχουν ξεκινήσει με προσφορές προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική. Όμως, όσα καταστήματα συμμετέχουν πρέπει να αναγράφουν σωστά την αρχική και τη μειωμένη τιμή και να μην χρησιμοποιούν παραπλανητικές προσφορές.

Επιπλέον, οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία. Έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 18 και 25 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Στη διάρκεια των εκπτώσεων τα καταστήματα την Κυριακή αναμένεται να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

