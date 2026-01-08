Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Tα «στρατόπεδα», τα €45 δισ. της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η ελληνική πραγματικότητα
Πώς εκτιμούν οι Έλληνες αγρότες ότι θα πληγούν από τη Mercosur - Τι θα διεκδικήσει η χώρα πριν τις υπογραφές - Η Γαλλία, η κρίσιμη στάση της Μελόνι και από πού θα αντληθούν τα 45 δισ. για τον πρωτογενή τομέα
Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει στις Βρυξέλλες, καθώς αύριο Παρασκευή 9 Ιανουαρίου -εκτός απροόπτου- θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα από τον Δεκέμβριο ψηφοφορία, για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη).
Πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που θα επέτρεπε από τη μία στην ΕΕ να εξάγει περισσότερα κρασιά, ποτά, αυτοκίνητα, μηχανήματα, από την άλλη όμως θα διευκόλυνε την είσοδο στην Ευρώπη κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κάτι που τρομάζει τους Ευρωπαίους και Έλληνες αγρότες, που εκτιμούν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το χαμηλό κόστος παραγωγής στα εν λόγω προϊόντα.
Αν τελικά η συμφωνία ψηφιστεί, καθώς το αποτέλεσμα αναμένεται οριακό, δεν θα έχει περάσει «αναίμακτα», αφού έρχεται σε μια περίοδο «φωτιά», με αγροτικές κινητοποιήσεις πολλών ημερών, ιδιαίτερα στη χώρα μας αλλά και στη Γαλλία. Η μη υπογραφή της συμφωνίας άλλωστε, ήταν και ένα από τα αιτήματα, που τέθηκαν πιο επιτακτικά στην τελευταία συνέλευση των μπλόκων στα Μάλγαρα.
