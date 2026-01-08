Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Tα «στρατόπεδα», τα €45 δισ. της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η ελληνική πραγματικότητα

Πώς εκτιμούν οι Έλληνες αγρότες ότι θα πληγούν από τη Mercosur - Τι θα διεκδικήσει η χώρα πριν τις υπογραφές - Η Γαλλία, η κρίσιμη στάση της Μελόνι και από πού θα αντληθούν τα 45 δισ. για τον πρωτογενή τομέα