Chevron και Quantum Energy διεκδικούν τα διεθνή assets της ρωσικής Lukoil αξίας $22 δισ.
Η Chevron και η Quantum Energy εξετάζουν κοινή προσφορά για τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις και το ενδιαφέρον μεγάλων ενεργειακών και επενδυτικών ομίλων
Η Chevron Corp. και το private equity fund Quantum Energy Partners ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποκτήσουν τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil PJSC, η οποία βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, σύμφωνα με τους Financial Times.
Οι δύο πλευρές θα μοιραστούν το χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, διυλιστήρια και δίκτυο πρατηρίων καυσίμων, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης. Η Lukoil αποτιμά τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η κίνηση έρχεται μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, τον Οκτώβριο, να επιβάλει κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς αργού της Ρωσίας, τη Rosneft PJSC και τη Lukoil. Ο οίκος εμπορίας εμπορευμάτων Gunvor Group είχε αρχικά σκοπό να αποκτήσει τα διεθνή assets της Lukoil, αλλά υπαναχώρησε έπειτα από έντονη κριτική από τις ΗΠΑ, οι οποίες δήλωσαν ότι θα μπλόκαραν τη συμφωνία και υποστήριξαν ότι η εταιρεία επηρεάζεται από το Κρεμλίνο.
Chevron and private equity group Quantum Energy will join forces to buy the international assets of sanctioned Russian oil company Lukoil PJSC https://t.co/1dSvNmNQ6r— Bloomberg (@business) January 7, 2026
