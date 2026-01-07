Chevron και Quantum Energy διεκδικούν τα διεθνή assets της ρωσικής Lukoil αξίας $22 δισ.

Η Chevron και η Quantum Energy εξετάζουν κοινή προσφορά για τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις και το ενδιαφέρον μεγάλων ενεργειακών και επενδυτικών ομίλων