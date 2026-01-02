Με θετικό πρόσημο το ντεμπούτο του Χρηματιστηρίου στη νέα χρονιά
Ποδαρικό στο 2026 με άνοδο για τον γενικό Δείκτη στην εκκίνηση των συναλλαγών
Με αισιοδοξία προσβλέπουν και στο 2026 οι επενδυτές για το ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς σήμερα κάνει το ντεμπούτο του στη νέα χρονιά, έχοντας ως «προίκα» συνολική άνοδο κατά +44,3% στον Γενικό Δείκτη, που είναι και η καλύτερη επίδοση από το 2000. Η bull market της τελευταίας πενταετίας έχει δώσει αθροιστικά κέρδη άνω του 162%.
Σήμερα, πρώτη ημέρα συναλλαγών για το 2026, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 0,85% στις 2.138,69 μονάδες και ο τζίρος διαμορφώνεται σε 7,31 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης με άνοδο 0,63% στις 5.384,98 μονάδες, η μεσαία κεφαλαιοποίηση με άνοδο 0,53% στις 2.839,92 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 1,40% στις 2.325,92 μονάδες.
Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, αμετάβλητες. είναι 7 μετοχές, ενώ πτώση σημειώνουν 11 μετοχές.
Στα θετικά που κάνουν τους αναλυτές να θεωρούν ότι η άνοδος θα συνεχιστεί ξεχωρίζουν η σταθερή οικονομική ανάπτυξη της χώρας, οι επιδόσεις – ρεκόρ στα εταιρικά κέρδη και τα διανεμηθέντα μερίσματα, οι ελκυστικές αποτιμήσεις σε σχέση με το εξωτερικό και τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η προοπτική επιστροφής της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές και η ένταξη της ΕΧΑΕ στη Euronext.
Στις προκλήσεις για τη συνέχεια είναι η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, ενόψει και του εκλογικού 2027, και κυρίως οι διεθνείς εξελίξεις.
