Έκτακτες παροχές σε εργαζόμενους και ενίσχυση σε φορείς συνολικού ύψους άνω των €6,2 εκατ. ανακοίνωσε ο Καρέλιας

Φόρους €735,5 εκατ. και ασφαλιστικές εισφορές άνω των €7,7 εκατ. πλήρωσε η καπνοβιομηχανία Καρέλια το 2025 - Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα

Καρέλια» στους εργαζομένους της, ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Γ. Καρέλιας, στο καθιερωμένο ετήσιο μήνυμά του λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες παροχές στους εργαζόμενους, καθώς και η οικονομική ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων, θα ξεπεράσουν για φέτος το συνολικό ποσό των 6.200.000 ευρώ.



Σύμφωνα με τον κ. Καρέλια, ο συνολικός όγκος πωλήσεων της εταιρείας ξεπέρασε για πρώτη φορά το 2025 τα 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα, με αύξηση 9% περίπου έναντι του 2024, ενώ μέσα στο 2025, η «Καρέλια» συνεισέφερε στα κρατικά ταμεία ποσά Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, αλλά και κάθε άλλης μορφής φόρους, συνολικού ύψους 735,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι εισφορές της εταιρείας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς μέσα στο 2025 ξεπέρασαν τα 7,7 εκ. ευρώ.







Απόρροια των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, είναι και οι παροχές που ανακοινώθηκαν.



Συγκεκριμένα:





2. 40 τυχεροί θα λάβουν €1.000 καθαρά έκαστος μετά από κλήρωση λαχνών

3. Ο κάθε εργαζόμενος που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση €2.000 καθαρά.

5. Παράλληλα, η εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2025.

6. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος και λόγω της υψηλής κερδοφορίας, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν σαν έκτακτη παροχή έναν μικτό μηνιαίο μισθό.

7. 150 εργαζόμενοι οι οποίοι ξεχώρισαν με την απόδοσή τους μέσα στη χρονιά που πέρασε θα λάβουν bonus, το οποίο ανέρχεται σε €2.700 καθαρά.

8. 55 εργαζόμενοι, των οποίων η απόδοση κρίνεται ως εξαιρετική́ θα λάβουν το χρυσό bonus, το οποίο ανέρχεται σε €4.000 καθαρά.

9. Το επίδομα παρουσίας για όλους τους εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του έτους, έκαναν χρήση μόνο της κανονικής τους άδειας και δεν έλειψαν άλλη ημέρα από την εργασία τους, ανέρχεται σε €1.200 καθαρά.

10. Τέλος, ειδικά για φέτος, λόγω του επιτεύγματος της πώλησης άνω των 18 δισεκατομμυρίων τσιγάρων, κάθε εργαζόμενος θα λάβει έκτακτη παροχή €1.800 μικτά.



Ακολούθως, ο κ. Καρέλιας ανακοίνωσε και τους φορείς με τα ιδρύματα που θα ενισχύσει η εταιρεία.



Όπως έκανε γνωστό, ειδικά για φέτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να ενισχύσει με το συνολικό ποσό του €1.000.000 τους εξής φορείς:



1. Την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας με το ποσό των €250.000.

2. Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας με το ποσό των €250.000 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

3. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με το ποσό των €50.000.

4. Την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Ελλάδος με το ποσό των €100.000.

5. Τον Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεσσηνίας (ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ) με το ποσό των € 50.000.

6. Το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα με το ποσό των €100.000.

7. Το Σωματείο «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος» με το ποσό των €50.000.

8. Τον οργανισμό «ΘΑΛΠΟΣ – ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» με το ποσό των €50.000.

9. Τα «Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας» με το ποσό των €50.000.

10. Την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ» με το ποσό των €50.000.