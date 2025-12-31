ΕΥΔΑΠ Παγίων: Ελλειμματικός προϋπολογισμός για το 2026 – Στα 59 εκατ. ευρώ το αρνητικό αποτέλεσμα
ΕΥΔΑΠ Παγίων: Ελλειμματικός προϋπολογισμός για το 2026 – Στα 59 εκατ. ευρώ το αρνητικό αποτέλεσμα
Η έγκριση από το ΥΠΕΝ συνοδεύεται από αυστηρή υποχρέωση τήρησης των δημοσιονομικών στόχων
Με ελλειμματικό προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 59 εκατ. ευρώ, αλλά χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο προϋπολογισμός της ΕΥΔΑΠ Παγίων για το 2026. Η υπουργική απόφαση θέτει ρητή υποχρέωση στη διοίκηση του φορέα για αποφυγή οποιασδήποτε δημοσιονομικής απόκλισης κατά την εκτέλεσή του.
Τον προϋπολογισμό της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ για το οικονομικό έτος 2026 ενέκρινε το ΥΠΕΝ με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Η έγκριση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού και δημοσιονομικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και σε πλήρη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA).
Σύμφωνα με την απόφαση, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΕΥΔΑΠ Παγίων για το 2026 διαμορφώνονται ως εξής: τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 49,118 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες σε 105,319 εκατ. ευρώ. Το ταμειακό αποτέλεσμα καταγράφεται σε –56,201 εκατ. ευρώ, το ισοζύγιο εσόδων–εξόδων εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε –58,971 εκατ. ευρώ, ενώ το δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε –58,999 εκατ. ευρώ.
