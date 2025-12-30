Dimand: Πούλησε το Μινιόν στην Alpha Bank για 36,7 εκατ. ευρώ

Η εισηγμένη εταιρεία προχώρησε στην πώληση της Alkanor Μ.Α.Ε., η οποία είναι ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου ακινήτου, στην Abinvest I, εταιρεία που αποτελεί θυγατρική του τραπεζικού ομίλου - Η επένδυση της Dimand ήταν €22,0 εκατ.