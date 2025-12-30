Κάρελ Κόμαρεκ: Η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα στιγμή για την Allwyn
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Allwyn ΟΠΑΠ

Κάρελ Κόμαρεκ: Η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα στιγμή για την Allwyn

Βεβαιότητα για τις προοπτικές που δημιουργούνται για τον όμιλο της Allwyn και αισιοδοξία για την επόμενη μέρα

Κάρελ Κόμαρεκ: Η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα στιγμή για την Allwyn
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το εξαιρετικά θετικό momentum στο οποίο βρίσκεται η Allwyn, ενόψει και της προτεινόμενης επιχειρηματικής συνένωσης με τον ΟΠΑΠ, αναδεικνύει σε συνέντευξη του ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, Karel Komárek.

«Αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι ως εταιρεία, γιατί έχουμε σταθερές και αναμενόμενες ταμειακές ροές, ενώ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κάθε χώρα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε πρωταθλητές σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Komárek. Παράλληλα, αναδεικνύει τις επενδύσεις στην καινοτομία και επισημαίνει την οικονομική και κοινωνική συνεισφορά του ομίλου Allwyn: «Είμαστε μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες όσον αφορά στην καταβολή φόρων και πρωτοστατούμε στην κοινωνική προσφορά».

Διαβάστε περισσότερα και δείτε βίντεο στο newmoney.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης