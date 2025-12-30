Κάρελ Κόμαρεκ: Η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα στιγμή για την Allwyn
Κάρελ Κόμαρεκ: Η πιο συναρπαστική και ελπιδοφόρα στιγμή για την Allwyn
Βεβαιότητα για τις προοπτικές που δημιουργούνται για τον όμιλο της Allwyn και αισιοδοξία για την επόμενη μέρα
Το εξαιρετικά θετικό momentum στο οποίο βρίσκεται η Allwyn, ενόψει και της προτεινόμενης επιχειρηματικής συνένωσης με τον ΟΠΑΠ, αναδεικνύει σε συνέντευξη του ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, Karel Komárek.
«Αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι ως εταιρεία, γιατί έχουμε σταθερές και αναμενόμενες ταμειακές ροές, ενώ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κάθε χώρα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε πρωταθλητές σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Komárek. Παράλληλα, αναδεικνύει τις επενδύσεις στην καινοτομία και επισημαίνει την οικονομική και κοινωνική συνεισφορά του ομίλου Allwyn: «Είμαστε μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες όσον αφορά στην καταβολή φόρων και πρωτοστατούμε στην κοινωνική προσφορά».
Διαβάστε περισσότερα και δείτε βίντεο στο newmoney.gr
«Αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι ως εταιρεία, γιατί έχουμε σταθερές και αναμενόμενες ταμειακές ροές, ενώ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κάθε χώρα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαστε πρωταθλητές σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Komárek. Παράλληλα, αναδεικνύει τις επενδύσεις στην καινοτομία και επισημαίνει την οικονομική και κοινωνική συνεισφορά του ομίλου Allwyn: «Είμαστε μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες όσον αφορά στην καταβολή φόρων και πρωτοστατούμε στην κοινωνική προσφορά».
Διαβάστε περισσότερα και δείτε βίντεο στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα