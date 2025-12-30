Στουρνάρας: Η επενδυτική στρατηγική μετά το RRF – Ανάπτυξη 2% – 2,4% το 2026
Στουρνάρας: Η επενδυτική στρατηγική μετά το RRF – Ανάπτυξη 2% – 2,4% το 2026
Τι αναφέρει ο διοικητής της ττΕ για την επόμενη μέρα στις επενδύσεις, μετά τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ο ρόλος των μεταρρυθμίσεων, του ΕΣΠΑ και του τραπεζικού συστήματος στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας το επόμενο έτος - Ποιοι κλάδοι θα τη στηρίξουν
Η ελληνική οικονομία εισέρχεται στο 2026 έχοντας καταγράψει τα τελευταία χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από εκείνους της Ευρωζώνης, εξέλιξη που σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, σε άρθρο του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, για τις προοπτικές «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2026».
Η επίδοση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε συγκυριακούς παράγοντες, αναφέρει, αλλά αντανακλά τη σταδιακή ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ο οποίος λειτούργησε ως βασικός μοχλός ανάκαμψης και επιτάχυνσης των επενδύσεων. Το 2026, ωστόσο, συνιστά έτος μετάβασης, καθώς η οικονομία καλείται να διατηρήσει τη δυναμική της σε ένα περιβάλλον σταδιακής ολοκλήρωσης του RRF και αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων.
Η βασική πρόκληση για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια είναι η διατήρηση υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση, αλλά απαιτεί σταθερή ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε τη δεκαετία της κρίσης δεν έχει ακόμη καλυφθεί πλήρως. Για να κλείσει η απόσταση αυτή, απαιτείται συνεχής αύξηση των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην καινοτομία, καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ώστε να ενισχυθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να αυξηθεί η συμβολή των επενδύσεων στο συνολικό ΑΕΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η επίδοση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε συγκυριακούς παράγοντες, αναφέρει, αλλά αντανακλά τη σταδιακή ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ο οποίος λειτούργησε ως βασικός μοχλός ανάκαμψης και επιτάχυνσης των επενδύσεων. Το 2026, ωστόσο, συνιστά έτος μετάβασης, καθώς η οικονομία καλείται να διατηρήσει τη δυναμική της σε ένα περιβάλλον σταδιακής ολοκλήρωσης του RRF και αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων.
Η βασική πρόκληση για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια είναι η διατήρηση υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση, αλλά απαιτεί σταθερή ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε τη δεκαετία της κρίσης δεν έχει ακόμη καλυφθεί πλήρως. Για να κλείσει η απόσταση αυτή, απαιτείται συνεχής αύξηση των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην καινοτομία, καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ώστε να ενισχυθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να αυξηθεί η συμβολή των επενδύσεων στο συνολικό ΑΕΠ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα