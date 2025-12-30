Οι επτά προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για την λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) διατύπωσε τις απόψεις και τις προτάσεις της για την επερχόμενη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) με επιστολή προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.





Με επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Στρατός Παραδιάς και ο γενικός γραμματέας Τάσος Βάππας, η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει υψηλού επιπέδου την υλοποίηση της εφαρμογής για το Μητρώο Ακινήτων , αλλά εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν φορολογούμενοι και φοροτεχνικοί κατά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας και προτείνει επτά μέτρα για την αποφυγή αιφνιδιασμού και αποτροφής της φορολογικής συμμόρφωσης.Το Πλαίσιο της ΕπιστολήςΗ ΠΟΜΙΔΑ, με πρόεδρο τον δικηγόρο Στράτο Παραδιά (Επίτιμος Πρόεδρος UIPI) και Γενικό Γραμματέα τον δικηγόρο Τάσο Βάππα, αναγνωρίζει την εξαιρετική γνώση, εμπειρία και αντίληψη του αντικειμένου που παρουσιάζει η ομάδα υλοποίησης της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πληθώρα και πολυπλοκότητα διαφορετικών περιπτώσεων στις ιδιοκτησίες και τις συναλλαγές θα απαιτήσει πολύ μεγάλη και συνεχή εμπλοκή και απασχόληση φορολογουμένων και φοροτεχνικών ώστε να απεικονιστούν σωστά τα φορολογικά στοιχεία των ακινήτων τους.Η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει ως υψηλού επιπέδου την εργασία της ομάδας υλοποίησης του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.), αναγνωρίζοντας τη σημαντική τεχνική προσπάθεια για την αντιστοίχιση των στοιχείων του Κτηματολογίου με τα στοιχεία του Ενιαίου Φύλλου Ακινήτου (Ε9). Παράλληλα, ωστόσο, η οργάνωση επισημαίνει σημαντικά πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν φορολογούμενοι και φοροτεχνικοί, ιδιαίτερα κατά την αρχική φάση λειτουργίας της πλατφόρμας, και προτείνει επτά μέτρα για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του συστήματος.Το Επίκεντρο της Ανησυχίας: Περιπλοκότητα Οριζοντίων ΙδιοκτησιώνΗ ΠΟΜΙΔΑ, με επιστολή της προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή (29 Δεκεμβρίου 2025), επισημαίνει ότι η υποχρεωτική δήλωση ξεχωριστών ΑΤΑΚς (Αριθμών Ταυτοποίησης Ακινήτου Κτηματολογίου) για κάθε χώρο ανά όροφο σε πολυώροφα κτίρια θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες. Στο σημερινό σύστημα Ε9, η επιφάνεια του ολόκληρου ορόφου υπολογίζεται από τοίχο σε τοίχο με ένα μόνο ΑΤΑΚ, ενώ στη νέα πλατφόρμα θα πρέπει να δηλωθούν ένας προς ένα κάθε χώρος (γραφείο, κατοικία κ.λπ.) του κάθε ορόφου για να αποκτήσουν ξεχωριστά ΑΤΑΚ.Η Επίπτωση στις Φορολογικές ΣυναλλαγέςΣύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα επί μέρους ζητήματα θα δημιουργήσουν:- Τεράστια δυσκολία και αναστολή στις μισθωτικές συναλλαγές** — Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας θα εμποδίσει την άδολη και γρήγορη ολοκλήρωση μισθώσεων- Παράλυση της χορήγησης επιδομάτων ενοικίου** — Η υποχρέωση ακριβούς δήλωσης κάθε χώρου θα δημιουργήσει αδυναμία στους εργοδότες να χορηγήσουν επιδόματα- Περιορισμοί στις μεταβιβάσεις ακινήτων** — Κάθε μεταβίβαση, για οποιαδήποτε αιτία, θα αντιμετωπίσει διοικητικές κόπες

Επτά Προτάσεις για την Καλύτερη Υλοποίηση



Για να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει:



1. Σταθμισμένη Ενεργοποίηση της Πλατφόρμας



- Η πλατφόρμα να λειτουργήσει μόνον όταν είναι βέβαιο ότι έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί όσα γίνεται περισσότερα προβλήματα από τα πολλά που παρουσιάζονται στη δύσκολη "σύζευξη" του Κτηματολογίου και του Ε9



- Να ληφθεί υπόψη και η διαλειτουργικότητα τους με δεδομένα που αντλούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα άλλων αρχών και φορέων



- Μία πρόωρη έναρξη ενδέχεται να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από μια σύντομη καθυστέρηση



2. Περίοδος Εξοικείωσης Χωρίς Υποχρεωτικές Προθεσμίες



- Κατά το πρώτο διμήνιο της λειτουργίας, η πλατφόρμα να ανοίξει χωρίς υποχρεωτικές προθεσμίες και διαδικασίες



- Αντιστοιχίζοντας ένα-ένα τα ακίνητά τους, οι φορολογούμενοι και φοροτεχνικοί να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τις ιδιαιτερότητές της



- Να ληφθεί δηλαδή υπόψη ότι ιδιαίτερα στην αρχή του έτους, οι φορολογικές συναλλαγές-υποχρεώσεις είναι υπέρογκες (ΕΝΦΙΑ, έναρξη φορολογικών δηλώσεων, τροποποιήσεις μισθωτηρίων για χορήγηση επιδομάτων κ.τ.λ.)



- Δεν θα πρέπει να "μπλοκαριστούν" από την υποχρεωτική επίλυση δυσχερών ζητημάτων αντιστοίχισης των ακινήτων



3. Χαλαρές Προθεσμίες για Πλήρη Αντιστοίχιση



- Η πλήρης αντιστοίχιση του συνόλου των ιδιοκτησιών δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κανενός είδους ασφυκτικές προθεσμίες



- Δεδομένου του μεγάλου απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωσή της εκ μέρους των ιδιοκτητών και των φοροτεχνικών τους



- Ο απαιτούμενος χρόνος ενδέχεται να εκταθεί έως και το τέλος του 2026



4. Καθυστέρηση Εφαρμογής Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων



- Η έναρξη παραγωγικής διαδικασίας του ΜΙΔΑ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων



- Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να καθυστερήσει έως ότου ιδιοκτήτες και φοροτεχνικοί εξοικειωθούν πλήρως με τη λειτουργία της πλατφόρμας



5. Διατήρηση Προσβασιμότητας της Υπάρχουσας Βάσης Δεδομένων



- Η υπάρχουσα βάση δεδομένων των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων θα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη



- Αυτό είναι κρίσιμο καθόσον το αρχείο της αφορά τεράστιο αριθμό ενεργών μισθώσεων κάθε είδους ακινήτων



6. Επανεξέταση των Διοικητικών Προστίμων



- Θα πρέπει να επανεξεταστούν εξ υπαρχής και να περιοριστούν τα ποικίλα διοικητικά πρόστιμα των 100€ κ.λπ.



- Αυτά τα πρόστιμα επιβάλλονται σε κάθε είδους καθυστερήσεις συμμόρφωσης με προθεσμίες υποβολής διαφόρων δηλώσεων προς την ΑΑΔΕ



- Πολλές από τις καθυστερήσεις αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων αλλά σε τρίτους (άλλες αρχές ή φορείς)



- Γενικότερα, τα πρόστιμα δεν συνάδουν με το πνεύμα χρηστής διοίκησης που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της ΑΑΔΕ



7. Νομοθέτηση κατά των Αναδρομικών Φορολογικών Χρεώσεων



- Όπως ακριβώς συνέβη το έτος 2020 με τη διόρθωση των αδήλωτων εμβαδών προς τους ΟΤΑ



- Εάν οι τυχόν διορθώσεις που θα χρειαστεί να κάνουν οι φορολογούμενοι κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης των περιουσιακών τους στοιχείων οδηγούν σε προσαύξηση εμβαδών κ.λπ., θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι δεν θα συνεπάγονται αναδρομικές φορολογικές χρεώσεις



- Αυτό θα μην αποτελέσει αντικίνητρο στην ορθή αναγραφή των πραγματικών εμβαδών όλων των ακινήτων

30.12.2025, 08:00