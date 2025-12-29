Πτώση στη Wall Street πριν το τέλος του έτους: Ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης
Πτώση στη Wall Street πριν το τέλος του έτους: Ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης
Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις θέσεις τους σε τεχνολογικούς κολοσσούς - Προς ισχυρές ετήσιες επιδόσεις σε όλους τους δείκτες - Η δημοσίευση των πρακτικών της Fed, την Τρίτη, μπορεί να επηρεάσει το κλίμα
Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν με την έναρξη της τελευταίας εβδομάδας του 2025, καθώς οι traders της Wall Street ρευστοποίησαν τις θέσεις τους στις τεχνολογικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης προς αποκόμιση κερδών. Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν και οι εξορυκτικές εταιρείες πολύτιμων μετάλλων μετά το sell-off σε ασήμι και χρυσό.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51% στις 48.461 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,35% στις 6.905 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κάμψη ύψους 0,50% φτάνοντας τις 23.474 μονάδες.
Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περίπου 17% από την αρχή του έτους, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για πτώση λόγω των δασμών, παρότι υστερεί σε απόδοση έναντι αρκετών διεθνών αγορών. Ο Dow Jones μετρά κέρδη της τάξεως του 14% για τη χρονιά, που συνιστά την καλύτερη επίδοση του από το 2021, ωστόσο τα σκήπτρα θα πάνε δικαιωματικά στον Nasdaq, ο οποίος κόντρα στους πρόσκαιρους κλυδωνισμούς έχει ενισχυθεί κατά πάνω από 21%.
Αν και η ατζέντα της εβδομάδας είναι φτωχή σε οικονομικά και επιχειρηματικά στοιχεία, η αυριανή δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed μπορεί άνετα να «ταρακουνήσει» την αγορά, που παραμένει επιφυλακτική για τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας.
«Δεδομένου ότι το οικονομικό ημερολόγιο αυτής της εβδομάδας είναι “ελαφρύ”, η εσωτερική δυναμική θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό αφήγημα της αγοράς τις επόμενες ημέρες», υποστήριξε ο Κρις Λάρκιν, της E-Trade της Morgan Stanley. «Αν οι μετοχές πρόκειται να κλείσουν ακόμη μία χρονιά με διψήφια κέρδη σε θετικό τόνο, είναι πιθανό να χρειαστούν τον τεχνολογικό κλάδο να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος».
Η αδυναμία στις μετοχές «είναι μια αντιστροφή της τάσης της περασμένης εβδομάδας, όταν οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν της ανόδου», επεσήμανε από την πλευρά του ο Τζο Ματσόλα, της Charles Schwab, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πορεία αυτή «δεν φαίνεται να συνδέεται με κάποιον συγκεκριμένο θεμελιώδη παράγοντα» που θα μπορούσε να συντηρήσει το αρνητικό κλίμα.
Κάπως έτσι, οι περισσότεροι αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της αμερικανικής αγοράς και το 2026, μετά από τρία συνεχόμενα έτη ανόδου. Παρά τους παράγοντες κινδύνου – από μια πιθανή επιβράδυνση της οικονομίας έως ένα απρόσμενο πολιτικό σοκ ή μια αρνητική πορεία της τεχνητής νοημοσύνης – οι αναλυτές προβλέπουν κατά μέσο όρο νέα άνοδο κατά περίπου 9% για τον S&P 500 το επόμενο έτος.
«Καθώς η προσοχή στρέφεται στη χρονιά που έρχεται, οι προοπτικές για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας φαίνονται θετικές», έγραψαν οι Τζέισον Πράιντ και Μάικλ Ρέινολντς, της Glenmede. «Ο συνδυασμός της δασμολογικής πολιτικής, της δημοσιονομικής τόνωσης, των αλλαγών στην αγορά εργασίας, της παραγωγικότητας που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και της πιθανής απορρύθμισης δείχνει προς προοπτικές ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο το 2026».
Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με την Tesla, την Nvidia, την Palantir Technologies και τη Meta Platforms να βρίσκονται μεταξύ των χαμένων. Όμως, τίποτε πλέον δεν μπορεί να απειλήσει τις ισχυρές αποδόσεις του κλάδου για φέτος με την Western Digital (+300%), την Micron Technology (+246%), την Seagate Technology (+228% )και την Palantir (+145% )να βρίσκονται μπροστά.
Στον κλάδο των ημιαγωγών, αν και η Nvidia έκανε το μεγαλύτερο… ντόρο κερδίζοντας τον τίτλο της πολυτιμότερης εταιρείας παγκοσμίως, η AMD της «έκλεψε» τα πρωτεία σε απόδοση καθώς βρίσκεται στο +77% για φέτος από το +39% που μετρά η Nvidia.
Υπό πίεση στη σημερινή συνεδρίαση βρέθηκαν και δεικτοβαρείς μετοχές του Dow, όπως η Goldman Sachs και η American Express, αντανακλώντας την ευρύτερη διόρθωση στις χρηματοπιστωτικές μετοχές στο τέλος της χρονιάς, καθώς και εξορυκτικές εταιρείες πολύτιμων μετάλλων δεδομένης της ελεύθερης πτώσης της τιμής του ασημιού και του χρυσού μετά τα ιστορικά υψηλά των προηγούμενων ημερών.
Στο αντίθετο άκρο, στην πλευρά των κερδισμένων, βρέθηκε η DigitalBridge Group μετά την ανακοίνωση εξαγοράς από τη SoftBank, όπως και η φαρμακευτική Praxis Precision Medicines χάρη στην ανακοίνωση σημαντικής προόδου σε θεραπεία που αναπτύσσει.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51% στις 48.461 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,35% στις 6.905 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κάμψη ύψους 0,50% φτάνοντας τις 23.474 μονάδες.
Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περίπου 17% από την αρχή του έτους, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για πτώση λόγω των δασμών, παρότι υστερεί σε απόδοση έναντι αρκετών διεθνών αγορών. Ο Dow Jones μετρά κέρδη της τάξεως του 14% για τη χρονιά, που συνιστά την καλύτερη επίδοση του από το 2021, ωστόσο τα σκήπτρα θα πάνε δικαιωματικά στον Nasdaq, ο οποίος κόντρα στους πρόσκαιρους κλυδωνισμούς έχει ενισχυθεί κατά πάνω από 21%.
Αν και η ατζέντα της εβδομάδας είναι φτωχή σε οικονομικά και επιχειρηματικά στοιχεία, η αυριανή δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed μπορεί άνετα να «ταρακουνήσει» την αγορά, που παραμένει επιφυλακτική για τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας.
«Δεδομένου ότι το οικονομικό ημερολόγιο αυτής της εβδομάδας είναι “ελαφρύ”, η εσωτερική δυναμική θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό αφήγημα της αγοράς τις επόμενες ημέρες», υποστήριξε ο Κρις Λάρκιν, της E-Trade της Morgan Stanley. «Αν οι μετοχές πρόκειται να κλείσουν ακόμη μία χρονιά με διψήφια κέρδη σε θετικό τόνο, είναι πιθανό να χρειαστούν τον τεχνολογικό κλάδο να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος».
Η αδυναμία στις μετοχές «είναι μια αντιστροφή της τάσης της περασμένης εβδομάδας, όταν οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν της ανόδου», επεσήμανε από την πλευρά του ο Τζο Ματσόλα, της Charles Schwab, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πορεία αυτή «δεν φαίνεται να συνδέεται με κάποιον συγκεκριμένο θεμελιώδη παράγοντα» που θα μπορούσε να συντηρήσει το αρνητικό κλίμα.
Κάπως έτσι, οι περισσότεροι αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της αμερικανικής αγοράς και το 2026, μετά από τρία συνεχόμενα έτη ανόδου. Παρά τους παράγοντες κινδύνου – από μια πιθανή επιβράδυνση της οικονομίας έως ένα απρόσμενο πολιτικό σοκ ή μια αρνητική πορεία της τεχνητής νοημοσύνης – οι αναλυτές προβλέπουν κατά μέσο όρο νέα άνοδο κατά περίπου 9% για τον S&P 500 το επόμενο έτος.
«Καθώς η προσοχή στρέφεται στη χρονιά που έρχεται, οι προοπτικές για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας φαίνονται θετικές», έγραψαν οι Τζέισον Πράιντ και Μάικλ Ρέινολντς, της Glenmede. «Ο συνδυασμός της δασμολογικής πολιτικής, της δημοσιονομικής τόνωσης, των αλλαγών στην αγορά εργασίας, της παραγωγικότητας που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και της πιθανής απορρύθμισης δείχνει προς προοπτικές ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο το 2026».
Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με την Tesla, την Nvidia, την Palantir Technologies και τη Meta Platforms να βρίσκονται μεταξύ των χαμένων. Όμως, τίποτε πλέον δεν μπορεί να απειλήσει τις ισχυρές αποδόσεις του κλάδου για φέτος με την Western Digital (+300%), την Micron Technology (+246%), την Seagate Technology (+228% )και την Palantir (+145% )να βρίσκονται μπροστά.
Στον κλάδο των ημιαγωγών, αν και η Nvidia έκανε το μεγαλύτερο… ντόρο κερδίζοντας τον τίτλο της πολυτιμότερης εταιρείας παγκοσμίως, η AMD της «έκλεψε» τα πρωτεία σε απόδοση καθώς βρίσκεται στο +77% για φέτος από το +39% που μετρά η Nvidia.
Υπό πίεση στη σημερινή συνεδρίαση βρέθηκαν και δεικτοβαρείς μετοχές του Dow, όπως η Goldman Sachs και η American Express, αντανακλώντας την ευρύτερη διόρθωση στις χρηματοπιστωτικές μετοχές στο τέλος της χρονιάς, καθώς και εξορυκτικές εταιρείες πολύτιμων μετάλλων δεδομένης της ελεύθερης πτώσης της τιμής του ασημιού και του χρυσού μετά τα ιστορικά υψηλά των προηγούμενων ημερών.
Στο αντίθετο άκρο, στην πλευρά των κερδισμένων, βρέθηκε η DigitalBridge Group μετά την ανακοίνωση εξαγοράς από τη SoftBank, όπως και η φαρμακευτική Praxis Precision Medicines χάρη στην ανακοίνωση σημαντικής προόδου σε θεραπεία που αναπτύσσει.
Υψηλές επιδόσεις παρουσίασαν επίσης οι πετρελαϊκές, όπως η Devon Energy και η APA Corp. με φόντο την ισχυρή άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού, κίνηση που στηρίζεται στις γεωπολιτικές εντάσεις και τα αδιέξοδα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας.
Πηγή: www.newmoney.gr
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα