ΟΠΑΠ: Η Allwyn απέκτησε 120 χιλ. μετοχές έναντι 2,21 εκατ. ευρώ
ΟΠΑΠ: Η Allwyn απέκτησε 120 χιλ. μετοχές έναντι 2,21 εκατ. ευρώ
Στις 23 Δεκεμβρίου η AIAG απέκτησε 120.023 μετοχές της εταιρείας σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.218.493,13 ευρώ
Στην αγορά 120.023 μετοχών του ΟΠΑΠ προχώρησε η Allwyn στις 23 Δεκεμβρίου, σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2,21 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 24 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
Την 23 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 120.023 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.218.493,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
Ειδικότερα, η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 24 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
Την 23 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 120.023 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.218.493,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα