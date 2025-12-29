ΟΠΑΠ: Η Allwyn απέκτησε 120 χιλ. μετοχές έναντι 2,21 εκατ. ευρώ

Στις 23 Δεκεμβρίου η AIAG απέκτησε 120.023 μετοχές της εταιρείας σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.218.493,13 ευρώ