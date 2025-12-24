Κιράν Γκανές (UBS): Πού θα κριθεί το παγκόσμιο επενδυτικό στοίχημα του 2026
Κιράν Γκανές (UBS): Πού θα κριθεί το παγκόσμιο επενδυτικό στοίχημα του 2026
Ο Κιράν Γκανές, Multi Asset Strategist και Global Head of Investment Communications της UBS Global Wealth Management αναλύει τους καταλύτες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που θα καθορίσουν τις επενδυτικές αποφάσεις της επόμενης χρονιάς
Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, η UBS επιχειρεί να χαρτογραφήσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για τις αγορές, σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη, οι αποτιμήσεις, το δημόσιο χρέος και οι γεωπολιτικές ισορροπίες συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη αλλά δυναμική ισορροπία.
Ο Κιράν Γκανές, Multi Asset Strategist και Global Head of Investment Communications στο Chief Investment Office της UBS Global Wealth Management, εξηγεί τη στρατηγική λογική πίσω από το ετήσιο report CIO Year Ahead 2026 και αναλύει τους καταλύτες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που θα καθορίσουν τις επενδυτικές αποφάσεις της επόμενης χρονιάς.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
