Στη Βουλή η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τρεις κατηγορίες ρύθμισης, δείτε πίνακες
Όλα τα δάνεια μετατρέπονται σε ευρώ και εξοφλούνται με σταθερό επιτόκιο - Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια - Πώς διαφοροποιείται η ρύθμιση ανά σύνθεση νοικοκυριού
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος.
Οσοι επιλέξουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν εντάσσονται στον Τειρεσία όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου ρητώς αναφέρεται πως «Η ένταξη στη ρύθμιση των παρ. 2 έως 7 δεν αποτελεί δεδομένο οικονομικής συμπεριφοράς και δεν εμφανίζεται στα αρχεία μεταδιδόμενων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα».
Κατηγορία 1: εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ 185.000 ευρώ Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ
Κατηγορία 2: εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ 216.250 ευρώ Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ
Κατηγορία 3: εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ 247.500 ευρώ Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ
Το νέο θεσμικό πλαίσιο αφορά αποπληρωμή οφειλών φυσικών προσώπων, επιτηδευματιών ατομικών επιχειρήσεων από δάνεια συμβάσεις πίστωσης που έχουν χορηγηθεί μετατραπεί ελβετικό φράγκο, εφόσον αυτές είναι καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών.
Για όσους οφειλέτες θα τύχουν της ρυθμίσεως βάσει περιουσιακών κριτηρίων μέσα από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά με διαφορετική για το σκοπό αυτόν εφαρμογή, δεν χρειάζεται η συναίνεση των λοιπών πιστωτών αλλά αυτή τεκμαίρεται πως υπάρχει για τις συγκεκριμένες συμβάσεις.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως ένα δάνειο 15τίας αν και έχει αποπληρώσει τόκους, εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα καθώς το ελβετικό φράγκο από το 2010 έως και σήμερα έχει ανατιμηθεί κατά 46%.
Έτσι καθίσταται πολύ πιο συμφέρουσα η νέα ρύθμιση ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες ο δανειολήπτης θα λάβει κούρεμα ισοτιμίας μόνον κατά 0,15%.
Σε μία ενδεικτική περίπτωση εύπορου δανειολήπτη, ο οποίος έχει δάνειο ύψος 200.000 ελβετικών φράγκων, με ισοτιμία φράγκου στο 1,07 ευρώ, η εφαρμογή κουρέματος στην ισοτιμία κατά 15% οδηγεί στη μετατροπή του δανείου στα 181.900 ευρώ. Το κυριότερο ωστόσο είναι πως ο δανειολήπτης αυτός ο οποίος έχει αποπληρώσει τόκους δανείου – τα δάνεια αυτά είναι παλιά– θα αρχίσει να αποπληρώνει κεφάλαιο, κάτι το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται στη μείωση του δανείου.
Τι προβλέπει η ρύθμισηΌλα τα δάνεια μετατρέπονται σε ευρώ και εξοφλούνται με σταθερό επιτόκιο. Το κούρεμα εφαρμόζεται πάνω στην ισοτιμία ελβετικού φράγκου – ευρώ. Η κατηγορία των «ευπόρων», αυτή δηλαδή που δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, προβλέπει κούρεμα της ισοτιμίας ελβετικού σε ευρώ κατά 15% και ένα επιτόκιο 2,90% ανεξαρτήτως περιουσίας και οικογενειακής κατάστασης του δανειολήπτη.
Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όριαΤα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στις τρεις προβλεπόμενες κατηγορίες είναι – ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (από μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως οικογένεια αποτελούμενη πάνω από 5 μέλη)- τα εξής:
Πώς διαφοροποιείται η ρύθμιση ανά σύνθεση νοικοκυριούH ρύθμιση αλλάζει αναλόγως του αν το νοικοκυριό είναι μονοπρόσωπο, αποτελούμενο από 2 μέλη, αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο. Επίσης, αλλάζει αν το νοικοκυριό είναι αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα. Και τέλος αν το νοικοκυριό είναι αποτελούμενο από 5 μέλη και άνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 και περισσότερα ανήλικα μέλη. Στην πρώτη κατηγορία το κούρεμα της ισοτιμίας είναι 50%, στην δεύτερη 30% και στην τρίτη 20% ενώ το επιτόκιο του δανείου είναι αντιστοίχως 2,30%, 2,50% και 2,70%.
Τι διαφορετικό κομίζει η συγκεκριμένη ρύθμισηΤο επιτόκιο που προσφέρουν οι τράπεζες για δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην παρούσα χρονική στιγμή διαμορφώνεται στο 0,27%.
