Στη Βουλή η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τρεις κατηγορίες ρύθμισης, δείτε πίνακες

Όλα τα δάνεια μετατρέπονται σε ευρώ και εξοφλούνται με σταθερό επιτόκιο - Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια - Πώς διαφοροποιείται η ρύθμιση ανά σύνθεση νοικοκυριού