Φαραντούρης στην διαδήλωση κατά της Mercosur στο Στρασβούργο: Οι Έλληνες αγρότες έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους

Στη διαδήλωση Ευρωπαίων αγροτών στο Στρασβούργο, όπου διεξάγεται η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρέθηκε ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχοντας σήμερα στη μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών στο Στρασβούργο έξω απ' το κτήριο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Μπροστά από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγρότες διαδήλωσαν με περίπου 50 τρακτέρ διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία Mercosur της Ε.Ε. με χώρες της Λατινικής Αμερικής, η οποία, όπως υποστηρίζουν, θα βλάψει τα ευρωπαϊκά προϊόντα.Ο κ. Φαραντούρης δήλωσε: «Ενώνω τη φωνή μου για ισχυρό πρωτογενή τομέα και αξιοπρεπή αγροτικά εισοδήματα. Οι Έλληνες αγρότες έχουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα να αντιπαλέψουν: τη διαφθορά, την ακριβή ενέργεια - ακριβότερη μεσοσταθμικά σε όλη την Ευρώπη, τις καθυστερημένες επιδοτήσεις, την έλλειψη υγειονομικής κάλυψης των ζώων τους, την απαξίωση της περιφέρειας και της υπαίθρου. Ειμαστε μαζί τους».