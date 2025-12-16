Σταύρος Κατσικάδης: Οι μαρίνες, «κλειδί» για έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό θαλάσσιο τουρισμό
Σταύρος Κατσικάδης: Οι μαρίνες, «κλειδί» για έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό θαλάσσιο τουρισμό
Η ανάγκη ενιαίας εθνικής στρατηγικής για λιμάνια, μαρίνες, ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα και yachting στο επίκεντρο του Συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός»
Τον καθοριστικό ρόλο της θαλάσσιας οικονομίας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού ελληνικού τουριστικού μοντέλου ανέδειξε το Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός», που πραγματοποιήθηκε χθες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς και των υποδομών.
Στο πάνελ με τίτλο «Ο Θαλάσσιος Πυλώνας ως Ενιαία Στρατηγική: Συνέργειες σε Λιμάνια, Μαρίνες, Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα και Yachting», ο Σταύρος Κατσικάδης, Managing Director της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A. και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Greek Marinas Association, υπογράμμισε την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο εθνικό σχεδιασμό που θα συνδέει κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα.
Όπως τόνισε, η ανάπτυξη σύγχρονων, βιώσιμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων μαρίνων αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής δραστηριότητας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, επισήμανε ότι απαιτείται συντονισμός επενδύσεων και αναβάθμιση υπηρεσιών, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, ώστε η χώρα να αξιοποιήσει πλήρως το συγκριτικό της πλεονέκτημα στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο πάνελ με τίτλο «Ο Θαλάσσιος Πυλώνας ως Ενιαία Στρατηγική: Συνέργειες σε Λιμάνια, Μαρίνες, Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα και Yachting», ο Σταύρος Κατσικάδης, Managing Director της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A. και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Greek Marinas Association, υπογράμμισε την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο εθνικό σχεδιασμό που θα συνδέει κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα.
Όπως τόνισε, η ανάπτυξη σύγχρονων, βιώσιμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων μαρίνων αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής δραστηριότητας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, επισήμανε ότι απαιτείται συντονισμός επενδύσεων και αναβάθμιση υπηρεσιών, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, ώστε η χώρα να αξιοποιήσει πλήρως το συγκριτικό της πλεονέκτημα στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα