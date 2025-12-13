Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ηγεσία του ESM: Ο μέγας πιστωτής της χώρας και τα μηνύματα για την ελληνική οικονομία
Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ηγεσία του ESM: Ο μέγας πιστωτής της χώρας και τα μηνύματα για την ελληνική οικονομία
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ανοίγει τον δρόμο και για την ηγεσία του ESM, δίνοντας στην Ελλάδα ρόλο συντονιστή και πιστωτή στην ευρωζώνη - Μια ιστορική ανατροπή, από χώρα διάσωσης σε θεσμικό πυλώνα σταθερότητας - Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής: Γυρίζω από τις Βρυξέλλες με μια τιμή και νίκη της Πατρίδας
Η προεδρία του Eurogroup ανοίγει την πόρτα και σε έναν ακόμη κρίσιμο ρόλο για τον Κυριάκο Πιερρακάκη: αυτόν του επικεφαλής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) καθώς οι δύο ρόλοι συνδέονται θεσμικά.
Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας υπουργός δεν αναλαμβάνει μόνο τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της Ευρωζώνης, αλλά αποκτά και τον θεσμικό έλεγχο του μηχανισμού που διαχειρίζεται δάνεια και εργαλεία στήριξης όλων των κρατών-μελών.
Πρακτικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως νέος επικεφαλής του ESM θα έχει λόγο σε θέματα χρηματοδότησης, αναδιάρθρωσης χρέους και παρακολούθησης προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής και σταθερότητας. Αλλά και συμβολικά, η Ευρώπη δημιούργησε πριν μια δεκαετία τον ESM για να σώσει την Ελλάδα, αλλά το 2026 η Ελλάδα ηγείται του ESM!
Το «μάθημα» της ελληνικής κρίσης φαίνεται αποδείχθηκε βασικό κριτήριο της επιλογής του Έλληνα υποψηφίου Κυριάκου Πιερρακάκη, για την Προεδρία του Συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Όπως ο ίδιος τόνισε στην πρώτη του δημόσια δήλωση ως Πρόεδρος του Eurogroup «το μάθημα δεν είναι καθαρά εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό».
Ποιο είναι το «μάθημα»; Πώς μια ιστορία «απόλυτης καταστροφής», όπου η Ελλάδα ήταν «πιο κακός μαθητής» των Μνημονίων στα οποία μπήκε πρώτη και βγήκε τελευταία και καταϊδρωμένη, μετατρέπεται πλέον στο μεγάλο “success story” της Ευρώπης, για τις αντοχές, τις ευελιξίες, τις αναβαθμίσεις, τα πλεονάσματα, τις αποπληρωμές χρέους (και όλα αυτά ταυτόχρονα με ανάπτυξη, πολιτική σταθερότητα και παροχές) που βλέπουν στη χώρα μας, την ώρα που μεγάλες oικονομίες «γονατίζουν» υπό αντίξοες συνθήκες
Αρχικά ο EFSF δημιουργήθηκε για την Ελλάδα επειδή δεν υπήρχε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που να αναλαμβάνει διασώσεις όπως το ΔΝΤ. Σύντομα όμως εξελίχθηκε σε μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης όταν -μετά τη χώρα μας- ζητούσαν βοήθεια Κύπρος, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Ενώ στη συνέχεια ο ΕΜΣ/ESM ανέλαβε και δάνεια βοήθειας τρισεκατομμυρίων ευρώ, για όλη την Ευρώπη, μετά την περίοδο της πανδημίας και της παγκόσμιας ύφεσης 2020-2023.
Η ιστορία γράφει έτσι μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της. Η Ελλάδα, που για χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους ως αποδέκτης προγραμμάτων στήριξης εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία του ίδιου μηχανισμού που τη διέσωσε. Κα ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι ταυτόχρονα πρόεδρος του Eurogroup και του ESM, του οργάνου που σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα διάσωσης για χώρες και τράπεζες σε κρίση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας υπουργός δεν αναλαμβάνει μόνο τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της Ευρωζώνης, αλλά αποκτά και τον θεσμικό έλεγχο του μηχανισμού που διαχειρίζεται δάνεια και εργαλεία στήριξης όλων των κρατών-μελών.
Πρακτικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως νέος επικεφαλής του ESM θα έχει λόγο σε θέματα χρηματοδότησης, αναδιάρθρωσης χρέους και παρακολούθησης προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής και σταθερότητας. Αλλά και συμβολικά, η Ευρώπη δημιούργησε πριν μια δεκαετία τον ESM για να σώσει την Ελλάδα, αλλά το 2026 η Ελλάδα ηγείται του ESM!
Το ελληνικό «μάθημα»Η Ελλάδα έτσι, από αποδέκτης βοήθειας μετατρέπεται σε… αρχιτέκτονα διάσωσης άλλων κρατών, όταν και εφόσον χρειαστεί.
Το «μάθημα» της ελληνικής κρίσης φαίνεται αποδείχθηκε βασικό κριτήριο της επιλογής του Έλληνα υποψηφίου Κυριάκου Πιερρακάκη, για την Προεδρία του Συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Όπως ο ίδιος τόνισε στην πρώτη του δημόσια δήλωση ως Πρόεδρος του Eurogroup «το μάθημα δεν είναι καθαρά εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό».
Ποιο είναι το «μάθημα»; Πώς μια ιστορία «απόλυτης καταστροφής», όπου η Ελλάδα ήταν «πιο κακός μαθητής» των Μνημονίων στα οποία μπήκε πρώτη και βγήκε τελευταία και καταϊδρωμένη, μετατρέπεται πλέον στο μεγάλο “success story” της Ευρώπης, για τις αντοχές, τις ευελιξίες, τις αναβαθμίσεις, τα πλεονάσματα, τις αποπληρωμές χρέους (και όλα αυτά ταυτόχρονα με ανάπτυξη, πολιτική σταθερότητα και παροχές) που βλέπουν στη χώρα μας, την ώρα που μεγάλες oικονομίες «γονατίζουν» υπό αντίξοες συνθήκες
Μέγας-πιστωτής της Ελλάδας με Έλληνα ΠρόεδροΠρακτικά η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Εurogroup φέρνει τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και στο τιμόνι του μηχανισμού που «γεννήθηκε» εξ αιτίας της ελληνικής κρίσης και ο οποίος, μαζί με τον προκάτοχό του EFSF (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος του οποίου αποτελεί την μετεξέλιξη και ουσιαστικά διοικούνται από κοινού), χορήγησαν στη χώρα μας δάνεια ύψους άνω των 200 δισ. ευρώ!
Αρχικά ο EFSF δημιουργήθηκε για την Ελλάδα επειδή δεν υπήρχε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που να αναλαμβάνει διασώσεις όπως το ΔΝΤ. Σύντομα όμως εξελίχθηκε σε μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης όταν -μετά τη χώρα μας- ζητούσαν βοήθεια Κύπρος, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Ενώ στη συνέχεια ο ΕΜΣ/ESM ανέλαβε και δάνεια βοήθειας τρισεκατομμυρίων ευρώ, για όλη την Ευρώπη, μετά την περίοδο της πανδημίας και της παγκόσμιας ύφεσης 2020-2023.
Η ιστορία γράφει έτσι μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της. Η Ελλάδα, που για χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους ως αποδέκτης προγραμμάτων στήριξης εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, αναλαμβάνει σήμερα την ηγεσία του ίδιου μηχανισμού που τη διέσωσε. Κα ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι ταυτόχρονα πρόεδρος του Eurogroup και του ESM, του οργάνου που σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα διάσωσης για χώρες και τράπεζες σε κρίση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα