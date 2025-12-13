Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ηγεσία του ESM: Ο μέγας πιστωτής της χώρας και τα μηνύματα για την ελληνική οικονομία

Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ανοίγει τον δρόμο και για την ηγεσία του ESM, δίνοντας στην Ελλάδα ρόλο συντονιστή και πιστωτή στην ευρωζώνη - Μια ιστορική ανατροπή, από χώρα διάσωσης σε θεσμικό πυλώνα σταθερότητας - Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής: Γυρίζω από τις Βρυξέλλες με μια τιμή και νίκη της Πατρίδας