Τριπλή κίνηση από τη Snappi: Δάνεια, επενδυτικά προϊόντα και hub στην Κοραή
Η Snappi παρουσιάζει νέο μικροδάνειο άμεσης ρευστότητας έως 1.000 ευρώ χωρίς επιτόκιο, επεκτείνει τις υπηρεσίες της με robo-advisor και ETF, εγκαινιάζει το Snappi Hub και επενδύει στην εκπαίδευση χρηματοοικονομικής παιδείας για τους πελάτες της
Παρούσα όχι μόνον ηλεκτρονικά αλλά και με το Snappi Hub, τον φυσικό της χώρο, εμφανίζεται η καινούρια neobank έχοντας έτοιμο καινούριο portfolio με δανειακά και επενδυτικά προϊόντα.
Ενα νέο δανειακό προϊόν διευκόλυνσης το Cash Now 2-1-0 δηλαδή μετρητά τώρα λανσάρει η τράπεζα. Πρόκειται για ένα μικροδάνειο μέχρι 1.000 ευρώ που μπορεί να εξοφληθεί σε δύο το πολύ μήνες, σε έναν μήνα ή και σε λιγότερο. Θα έχει μια μικρή και σταθερή προμήθεια, δεν θα φέρει επιτόκιο και στόχος του προϊόντος είναι να δώσει άμεση ρευστότητα σε πελάτες της Snappi, μιας και μετά από έρευνα έχει καταγραφεί πως το 75% των ερωτηθέντων δεν έχουν ρευστότητα για πάνω από 7 ημέρες.
Σε ό,τι αφορά τα μικροδάνεια, η Snappi αναπτύσσει δικό της AI machine learning ώστε να μην βασίζεται μόνον στον Τειρεσία, αλλά να αξιολογεί και την πιστωτική συμπεριφορά των πελατών της. Το προϊόν αυτό ξεκινάει πιλοτικά εντός της τράπεζας από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ η διάθεσή του στο ευρύ κοινό προγραμματίζεται από τον Ιανουάριο και μετά.
