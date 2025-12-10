Τριπλή κίνηση από τη Snappi: Δάνεια, επενδυτικά προϊόντα και hub στην Κοραή

Η Snappi παρουσιάζει νέο μικροδάνειο άμεσης ρευστότητας έως 1.000 ευρώ χωρίς επιτόκιο, επεκτείνει τις υπηρεσίες της με robo-advisor και ETF, εγκαινιάζει το Snappi Hub και επενδύει στην εκπαίδευση χρηματοοικονομικής παιδείας για τους πελάτες της