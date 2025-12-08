«Ελ. Βενιζέλος»: Στο top 10 των αεροδρομίων με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην ΕΕ το 2024
To Ελευθέριος Βενιζέλος είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση επιβατών (+19,6%), μετά το Φιουμιτσίνο της Ρώμης και έτσι πήρε τη θέση του Ορλί στη δεκάδα

Στη δεκάδα των κορυφαίων αεροδρομίων σε όρους επιβατικής κίνησης, μπήκε το 2024 το «Ελευθέριος Βενιζέλος», χάρη στη σημαντική ετήσια αύξηση επιβατών (+19,6%), διώχνοντας από τη δεκάδα το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2024, ο συνολικός αριθμός επιβατών που ταξίδεψαν αεροπορικώς στην ΕΕ ανήλθε σε 1,1 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το 2023 (973 εκατομμύρια). Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν άνοδο στον αριθμό των αεροπορικών επιβατών σε σύγκριση με το 2023. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν η Ουγγαρία (+19,2%), η Τσεχία (+18,9%) και η Εσθονία (+17,8%), ενώ οι χαμηλότερες μεταβολές σημειώθηκαν στη Σουηδία (+1,3%), στη Βουλγαρία (+3,8%) και στη Γαλλία και Ιρλανδία (αμφότερες +4,6%).

Αερομεταφορές εμπορευμάτων και ταχυδρομείου – Στην τριάδα των μεγαλύτερων αυξήσεων η Ελλάδα

Το συνολικό μεταφερόμενο φορτίο και ταχυδρομείο στην ΕΕ αυξήθηκε επίσης κατά 8,7% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στη μεταφορά από και προς τρίτες χώρες (+10,8%), ενώ η ενδοενωσιακή μεταφορά παρέμεινε σχεδόν σταθερή (+0,1%) και η εγχώρια μεταφορά υποχώρησε κατά 4,3%.

Σε εθνικό επίπεδο, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Ουγγαρία (+65,9%), η Τσεχία (+43,7%) και η Ελλάδα (+36,7%), ενώ μόνο η Πολωνία (-3,6%) και η Λετονία (-2,7%) εμφάνισαν πτώση.

