«Ελ. Βενιζέλος»: Στο top 10 των αεροδρομίων με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην ΕΕ το 2024

To Ελευθέριος Βενιζέλος είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση επιβατών (+19,6%), μετά το Φιουμιτσίνο της Ρώμης και έτσι πήρε τη θέση του Ορλί στη δεκάδα