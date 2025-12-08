Τριπλό mega deal Prodea – Παπαλέκα για πακέτο ακινήτων €676 εκατ., Πύργο Πειραιά και γραφεία στη Ρώμη
Στόχος, από πλευράς της μεγαλύτερης εισηγμένης Επενδυτικής Ακινήτων, να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στους τομείς της φιλοξενίας και των logistics
Λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς, η Prodea Investments ΑΕ προχωρά σε ένα τριπλό, mega deal με τον όμιλο Παπαλέκα, που περιλαμβάνει καταρχάς ένα μεγάλο πακέτο ακινήτων αξίας 676 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, ποσοστό 30% του Πύργου Πειραιά, αλλά και συμμετοχή σε ακίνητο στην Ιταλία.
Στόχος, από πλευράς της διοίκησης της μεγαλύτερης εισηγμένης Επενδυτικής Ακινήτων, των κ.κ. Κρις Παπαχριστοφόρου και Αρη Καρυτινού, η εταιρεία να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στους τομείς της φιλοξενίας και των logistics, ενώ τα κεφάλαια που θα εξασφαλίσει, κατά τις πληροφορίες, θα διατεθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε αποπληρωμή δανεισμού και νέες επενδύσεις.
Από πλευράς του ομίλου Παπαλέκα και τoυ Υoda Group οι εν λόγω συμφωνίες εντάσσονται στο σχεδιασμό για την υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, που θα εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμες αποδόσεις στον όμιλο, είτε πρόκειται για ακίνητα στην Ελλάδα είτε και εκτός, με αυξημένη κερδοφορία.
