Bloomberg: Η Gedi της οικογένειας Ανιέλι σε διαπραγματεύσεις με τον Ομιλο Antenna για την πώληση της la Repubblica και άλλων εκδοτικών assets
Ιταλικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι ο Antenna είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, εκτιμώντας την Gedi σε περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ

Η Gedi Gruppo Editoriale, ο όμιλος μέσων ενημέρωσης που ελέγχεται από την οικογένεια Ανιέλι, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον ελληνικό όμιλο Antenna Group για την πιθανή πώληση των εκδοτικών περιουσιακών στοιχείων της.

Εκπρόσωπος της Gedi, που ανήκει στην Exor NV, δήλωσε αργά την Κυριακή ότι οι συζητήσεις που ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι «συνεχίζονται θετικά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η διευκρίνιση αυτή αποσκοπεί στην αντίκρουση δημοσιευμάτων ορισμένων ιταλικών εφημερίδων που υποδηλώνουν την εμφάνιση άλλων υποψηφίων αγοραστών, μεταξύ των οποίων η LMDV Capital, η εταιρεία χαρτοφυλακίου του Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, γιου του αποβιώσαντος ιδρυτή της EssilorLuxottica. Η Gedi δήλωσε ότι τα σενάρια αυτά «δεν έχουν καμία βάση», τονίζοντας ότι ο Antenna παραμένει ο μόνος ενδιαφερόμενος στις συζητήσεις.

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι ο Antenna είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον εκτιμώντας την Gedi σε περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ (163 εκατομμύρια δολάρια), αν και οι εταιρείες δεν έχουν σχολιάσει το ποσό αυτό.

