BofA: Στροφή στην ασφάλεια για το 2026 – Υπεραπόδοση από αμυντικούς κλάδους, πίεση στους κυκλικούς
Η συνολική εικόνα του οίκου για το 2026 είναι ξεκάθαρα πιο συντηρητική από τη φετινή - Καθοριστικός ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών
Η BofA σκιαγραφεί για το 2026 ένα επενδυτικό τοπίο όπου η ασφάλεια επιστρέφει στο προσκήνιο. Μετά από μια χρονιά έντονης ανόδου στις αποτιμήσεις και συμπίεσης των risk premia σε ιστορικά χαμηλά, ο οίκος θεωρεί ότι η αισιοδοξία των αγορών έχει ξεπεράσει τα θεμελιώδη μεγέθη. Η παγκόσμια ανάπτυξη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της BofA, δείχνει σημάδια κόπωσης και η επιδείνωση των δεικτών PMI αναμένεται να μεταφραστεί σε υψηλότερο επενδυτικό ρίσκο και χαμηλότερες αποτιμήσεις.
Σε αυτό το περιβάλλον, η BofA εμφανίζεται επιφυλακτική για τις ευρωπαϊκές μετοχές συνολικά, προβλέποντας πτώση της τάξης του 8% για τον Stoxx 600 έως το β’ τρίμηνο, πριν από μια σταθεροποίηση προς το τέλος του έτους. Το βασικό σενάριο «χτίζεται» σε τέσσερις άξονες: επιδείνωση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, επιβράδυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας, πιθανή «τρύπα» στη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, και αυξημένες πιέσεις από την πλευρά της εταιρικής πίστης με ευρύτερα spreads.
Σε επίπεδο κλάδων, η BofA τοποθετείται ξεκάθαρα υπέρ των αμυντικών. Οι καταναλωτικές εταιρείες βασικών αγαθών, η φαρμακοβιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, το λογισμικό, τα προσωπικά και οικιακά είδη, η ακίνητη περιουσία και η χημική βιομηχανία θεωρούνται οι πιο κατάλληλες επιλογές για ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα και αποδυνάμωση της οικονομικής δυναμικής.
