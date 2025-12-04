ΟΠΑΠ: Νέα αγορά μετοχών αξίας άνω των 6 εκατ. ευρώ από την Allwyn
Η Allwyn International απέκτησε 333.901 μετοχές του ΟΠΑΠ - Η συναλλαγή έγινε με μέση τιμή 18,0158 ευρώ ανά μετοχή
Η Allwyn International AG γνωστοποίησε ότι στις 3 Δεκεμβρίου προχώρησε στην απόκτηση 333.901 μετοχών του ΟΠΑΠ, με μέση τιμή 18,0158 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό τίμημα περίπου 6,02 εκατ. ευρώ.
Είχε προηγηθεί η αγορά μετοχών αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ από την Allwyn την 1η και τη 2α Δεκεμβρίου.
Αναλυτικότερα:
Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 3 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
Την 3 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 333.901 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0158 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 6.015.493,64 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
