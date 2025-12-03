ΟΠΑΠ: Η Allwyn αυξάνει τη θέση της με αγορές μετοχών άνω των €10 εκατ.
Οι αγορές έγιναν στις 1 και 2 Δεκεμβρίου - Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι η Allwyn προχώρησε σε δύο διαδοχικές αγορές μετοχών στις 1 και 2 Δεκεμβρίου.
Συνολικά αποκτήθηκαν 566.826 μετοχές σε μέση τιμή 17,74 και 18,02 ευρώ, αντίστοιχα, με συνολικό τίμημα περίπου 10,14 εκατ. ευρώ.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ:
Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 2 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.
Την 1 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 278.143 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 17,7392 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.934.034,31 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
Την 2 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 288.683 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0204 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.202.183,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
Πηγή: newmoney.gr
