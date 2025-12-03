Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Νέο ρεκόρ το Νοέμβριο με 2.450 νέες ρυθμίσεις οφειλών ύψους 600 εκατ. ευρώ
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Νέο ρεκόρ το Νοέμβριο με 2.450 νέες ρυθμίσεις οφειλών ύψους 600 εκατ. ευρώ
Συνεχίζεται η αυξημένη ανταπόκριση των πολιτών - Δείτε πίνακες
Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την σταθερά αυξανόμενη αποτελεσματικότητά του ως βασικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών και παρέχοντας στοχευμένη κοινωνική στήριξη σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις, με συνολικό ύψος ρυθμιζόμενων οφειλών που προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,26 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία.
Παράλληλα, στα χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει απομείνει ακόμα ένας μικρός όγκος μη-εξυπηρετούμενων δανείων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είναι καταγγελμένο, ενώ το 17% κατά μέσο όρο βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 3,4%.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.
Δείτε πίνακες με τη μηνιαία έκθεση προόδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τον Νοέμβριο 2025:
