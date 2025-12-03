Ελφίκο: Άλλαξε χέρια το εργοστάσιό της στο Σχηματάρι
Ελφίκο: Άλλαξε χέρια το εργοστάσιό της στο Σχηματάρι
Βγήκε σήμερα για πολλοστή φορά σε πλειστηριασμό και κατακυρώθηκε με 1 ευρώ πάνω από την τιμή πρώτης προσφοράς - Η ιστορία της εταιρείας
Μετά από δύο και πλέον χρόνια στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, το βιομηχανικό ακίνητο της, άλλοτε κραταιάς εταιρείας των οικογενειών Κουκουλία και Ουραηλίδη, Ελφίκο άλλαξε χέρια.
Ειδικότερα, βγήκε στο σφυρί νωρίτερα σήμερα με επισπεύδουσα τη doValue και με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει υποχωρήσει στα 1.302.950 ευρώ. Τελικά κατακυρώθηκε με 1 ευρώ παραπάνω, στα 1.302.951 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο σφυρί χτύπησε στις 15 Νοεμβρίου 2023, με τιμή πρώτης προσφοράς 2.369.000 ευρώ, αλλά ήταν χωρίς αποτέλεσμα ελλείψει πλειοδοτών. Το δεύτερο, μια εβδομάδα αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου 2023, ανεστάλη λόγω αποχής των συμβολαιογράφων. Το τρίτο χτύπησε στις 28 Ιουνίου, αλλά και πάλι ήταν… άσφαιρο.
Ακολούθησαν άλλοι δύο άγονοι πλειστηριασμοί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2024, όταν πλέον η τιμή εκκίνησης είχε υποχωρήσει στα 1.895.200 ευρώ.
Στις 17 Ιανουαρίου 2025 ακολούθησε ένας ακόμη άγονος πλειστηριασμός με τον πήχη στα 1.539.850 ευρώ, ενώ για στις 18 Ιουνίου το τίμημα έχει μειωθεί περαιτέρω στα 1.302.950 ευρώ, δηλαδή σχεδόν κατά 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό.
