Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ενστάσεις των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσιάρας: Η πόρτα του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες

Ομαλοποίηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και προστασία των ευρωπαϊκών πόρων

«Οι καθυστερήσεις στιςοφείλονται σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να μην τεθούν σε κίνδυνο τα ετήσια 2,5 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις», διευκρίνισε το πρωί της Δευτέρας 1/12 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.καταβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή, καλύπτοντας 471.000 δικαιούχους με συνολικό ποσό 365 εκατ. ευρώ, περίπου 25% λιγότερο από πέρυσι λόγω ελέγχων και ακύρωσης δηλώσεων.Ο Υφυπουργός διευκρίνισε ότι 44.000 ΑΦΜ κρατήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο, ενώ 15.000 ΑΦΜ κτηνοτρόφων δεν πληρώθηκαν άμεσα λόγω μη ταυτοποίησης βοσκοτόπων. Πρόσθεσε ότι, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα τους πριν το τέλος Δεκεμβρίου., ο Υφυπουργός υπενθύμισε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, τη μείωση φορολογικών συντελεστών για συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, καθώς και την ταξινόμηση των ασφαλιστικών εισφορών σε πέντε κατηγορίες. Το μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει αποζημιώσεις περίπου 100 εκατ. ευρώ για ζημιές από χαλάζι και παγετό.Για τους κτηνοτρόφους που έχασαν εκτροφές λόγω ευλογιάς, θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση περίπου 70 ευρώ ανά ζώο πριν τα Χριστούγεννα, μαζί με επιπλέον ενίσχυση για ζωοτροφές στο 50% του ποσού που ήδη δόθηκε.Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τους αγροτικούς φορείς και ότι τα επεισόδια στις κινητοποιήσεις είναι απαράδεκτα, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι πάντα ανοικτή για διάλογο με τους αγρότες, τόνισε ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθηνού, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».Συγκεκριμένα αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις δήλωσε πως «είναι δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες». Υπενθύμισε παράλληλα ότι έχει συναντηθεί με όλες τις οργανώσεις αγροτών υπογραμμίζοντας ότι «η πόρτα του Υπουργείου μου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών».Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο και μάλιστα τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας αλλά και όλους τους αγρότες της Ευρώπης», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα πρόσθετα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση και η συμπίεση των τιμών διεθνώς. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στα προβλήματα των Ελλήνων αγροτών τόνισε ότι «υπάρχουν και τα γενικότερα προβλήματα που έχει προκαλέσει η ξηρασία στην παραγωγή, αλλά κι αυτά που απορρέουν από την διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».Απευθύνοντας μήνυμα προς τους ανθρώπους της παραγωγής ο Υπουργός με έμφαση τόνισε ότι «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» και υποσχέθηκε πως «όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο».Ο κ. Τσιάρας στάθηκε εκτενώς στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ροής των πληρωμών, υπογραμμίζοντας ότι «έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Όπως ανέφερε, «ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Υπήρχαν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες θα είχαν τον κίνδυνο της διακοπής της ροής των ευρωπαϊκών πόρων».Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις προκαταβολές, σημείωσε ότι «πέρυσι είχαν δοθεί γύρω στα 476 εκατομμύρια, φέτος δόθηκαν 363 εκατ. για προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης»,Αιτιολογώντας τη μειωμένη προκαταβολή είπε ότι από αυτή εξαιρούνται 2.000 παραγωγοί που βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα λόγω παρατυπιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης σε περίπου 45.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος στοιχείων. Σε αυτούς θα δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενστάσεις, καθώς, όπως είπε, «απ’ αυτήν την εβδομάδα θα φροντίσουμε να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα, μια δυνατότητα αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματά τους να τα πάρουν». Σε αυτόν τον κατάλογο, είπε, πρέπει να προστεθούν και οι ιδιοκτήτες περί των 11.000 αγροτεμαχίων που έχουν πρόβλημα με τον ΚΑΕΚ καθώς και περίπου 13.000 κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος στις περιοχές τους παρά το ότι έχουν τιμολόγια γάλακτος, κρέατος, αγοράς ζωοτροφών. Διαβεβαίωσε, όμως, ότι «και αυτοί προφανώς θα λάβουν τις επιδοτήσεις».