Θερμά νοικοκυριά, «δροσερά» δάνεια: Το νέο στοίχημα της ΕΕ

Να πατηθεί το κουμπί της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων με εγγυημένα δάνεια, ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά συστήνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενεργείται για τον σκοπό αυτόν.



Δίπλα στα ευάλωτα νοικοκυριά ο ευρωπαϊκός θεσμός των πιστωτικών ιδρυμάτων τονίζει την αναγκαιότητα ενός προγράμματος εγγυήσεων- επιδοτήσεων για τις πολυκατοικίες, όπου η ιδιοκτησία είναι κατακερματισμένη και οι αποφάσεις δυσκολότερες.



Επισημαίνει την ανάγκη της εκπόνησης μιας συνολικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους.



Στις θέσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών γίνεται ειδική αναφορά και στη χώρα μας η οποία βρίσκεται στις θερμότερες περιοχές της Ευρώπης και οι ανάγκες της διαφοροποιούνται από άλλες γεωγραφικές περιοχές.

