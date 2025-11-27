Θερμά νοικοκυριά, «δροσερά» δάνεια: Το νέο στοίχημα της ΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κατοικία Ενεργειακή αναβάθμιση

Θερμά νοικοκυριά, «δροσερά» δάνεια: Το νέο στοίχημα της ΕΕ

Εγγυήσεις ζητούν οι τράπεζες για ενεργειακές πιστώσεις

Θερμά νοικοκυριά, «δροσερά» δάνεια: Το νέο στοίχημα της ΕΕ
Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Να πατηθεί το κουμπί της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων με εγγυημένα δάνεια, ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά συστήνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενεργείται για τον σκοπό αυτόν.

Δίπλα στα ευάλωτα νοικοκυριά ο ευρωπαϊκός θεσμός των πιστωτικών ιδρυμάτων τονίζει την αναγκαιότητα ενός προγράμματος εγγυήσεων- επιδοτήσεων για τις πολυκατοικίες, όπου η ιδιοκτησία είναι κατακερματισμένη και οι αποφάσεις δυσκολότερες.

Επισημαίνει την ανάγκη της εκπόνησης μιας συνολικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους.

Στις θέσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών γίνεται ειδική αναφορά και στη χώρα μας η οποία βρίσκεται στις θερμότερες περιοχές της Ευρώπης και οι ανάγκες της διαφοροποιούνται από άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ

Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού

Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του

Ειρήνη Σακελλάρη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης