Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σε μια νέα και δυναμική εποχή ανάπτυξης εισέρχεται η Εθνική Ασφαλιστική μετά τη σημερινή ανακοίνωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς της από τον Όμιλο Πειραιώς. Αξιοποιώντας τη στήριξη, την τεχνογνωσία και τις υποδομές του σημαντικού χρηματοοικονομικού Ομίλου, η Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω την ανάπτυξή της και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της.Με 134 χρόνια ιστορίας στην χώρα, η κορυφαία ασφαλιστική εταιρία αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες ισχυρό πυλώνα σταθερότητας τόσο για τον τομέα της ασφάλισης όσο και για την Ελληνική κοινωνία συνολικά, έχοντας οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.Η ένταξη σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς χρηματοοικονομικούς Ομίλους της Ελλάδας ενδυναμώνει τον προσανατολισμό της Εθνικής Ασφαλιστικής στη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη και ξεκλειδώνει νέες προοπτικές εξέλιξης, δίνοντάς της τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της εποχής, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.Ως μέλος πλέον του Ομίλου Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει με συνέπεια, αξιοπιστία και ξεκάθαρο όραμα, να τιμά την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων, των ανθρώπων και των συνεργατών της, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να ενισχύει την πορεία προς ένα ισχυρότερο και πιο σύγχρονο μέλλον για την ελληνική ασφάλιση.Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας και ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής στην Εθνική Ασφαλιστική (9.99%) στην Τράπεζα Πειραιώς. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε c.€62.4εκατ. Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στο Δείκτη Kεφαλαιακής Επάρκειας (CET1) της 30/9/2025.