Υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα με μειωμένη ποσότητα και ψηφιακές καταγγελίες αλλάζουν τους ελέγχους στην αγορά

Πρόστιμα έως 2 εκατ. ευρώ και δημοσιοποίηση παραβατών, με τον καταναλωτή σε ρόλο ενεργού «ελεγκτή» μέσω της πλατφόρμας MyKataggelies – Οι αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης