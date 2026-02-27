Bitcoin: Πέμπτος μήνας απωλειών με βουτιά 16% τον Φεβρουάριο
Η παγκόσμια επενδυτική αβεβαιότητα και η αποστροφή ρίσκου κρατούν σε πίεση την αγορά κρυπτονομισμάτων, με τα ψηφιακά νομίσματα να συμπληρώνουν έναν ακόμη μήνα βαριών απωλειών - Όλα τα κέρδη της εκλογής Τραμπ έχει απωλέσει το Bitcoin
Το Bitcoin κινήθηκε χαμηλότερα την Παρασκευή, διακόπτοντας την απόπειρα ανάκαμψης που είχε καταγράψει στα μέσα της εβδομάδας, καθώς η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει εύθραυστη. Με τις απώλειες αυτές, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο οδεύει προς την συμπλήρωση του πέμπτου συνεχόμενου μήνα με απώλειες.
Οι τιμές των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων κινήθηκαν σε γενικές γραμμές υποτονικά, ακολουθώντας το Bitcoin, ενώ όλα δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα κλείσει σε αρνητικό έδαφος για τα crypto, καθώς τόσο οι ιδιώτες όσο και οι θεσμικοί επενδυτές τηρούν αποστάσεις από τον κλάδο.
Στις 17:30 ώρα Ελλάδος, το Bitcoin υποχωρούσε κατά 2,37% στα 65.891 δολάρια. Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη, μετά την ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο, το ψηφιακό νόμισμα είχε αναρριχηθεί εκ νέου προς τα 70.000 δολάρια για πρώτη φορά από τις 16 Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατήσει τα κέρδη του.
Με τη σημερινή πτώση, οι απώλειες του για τον Φεβρουάριο αγγίζουν το 16%, με το κλίμα αποστροφής ρίσκου στην αγορά κρυπτονομισμάτων να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης για έναν ακόμη μήνα.
Ιστορικά στοιχεία της CoinGlass δείχνουν ότι η τελευταία φορά που καταγράφηκε πεντάμηνο σερί απωλειών ήταν στα τέλη του 2018, ενώ συνήθως μετά από τέτοιες σπάνιες περιόδους η αγορά ακολουθεί ισχυρή ανάκαμψη, όπως είχε συμβεί το 2019.
Η ενίσχυση των γεωπολιτικών εντάσεων παγκοσμίως, με επίκεντρο κυρίως το Ιράν, η αβεβαιότητα γύρω από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, καθώς και οι φόβοι για νέες αναταράξεις από τους αμερικανικούς δασμούς, κράτησαν τους επενδυτές επιφυλακτικούς απέναντι σε πιο κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία όπως τα κρυπτονομίσματα.
Μέσα στον μήνα, το Bitcoin έφθασε να καταγράφει πτώση έως και 50% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, εξαλείφοντας έτσι και τα τελευταία κέρδη που μετρούσε μετά την επανακλογή Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Θυμίζουμε ότι οι προσδοκίες για μια δεύτερη, πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα, θητεία του Ντόναλντ Τραμπ είχαν ωθήσει το Bitcoin σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο πριν από το μαζικό sell-off που έχει έκτοτε πλήξει την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Συνολικά ο κλάδος των crypto πιέζεται το τελευταίο διάστημα και από την επιβάρυνση του τεχνολογικού κλάδου, καθώς φαίνεται να κινείται σε συνάρτηση με το επενδυτικό κλίμα στις τεχνολογικές μετοχές. Οι μετοχές της Nvidia Corp. έχουν χάσει δυναμική εν μέσω ερωτημάτων για τη βιωσιμότητα των τεράστιων δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές απομακρύνονται από κλάδους που θεωρούνται εκτεθειμένοι στον κίνδυνο ανατροπών λόγω της εξάπλωσης της AI.
«Με το Bitcoin να έχει υποχωρήσει απότομα από τα υψηλά του, η στρατηγική διακράτησης μπορεί να ενισχύσει τις απώλειες», ανέφερε ο Μάθιου Κίμελ, αναλυτής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην CoinShares. «Τα αποθέματα χάνουν αξία σε όρους αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών και οι επενδυτές μπορεί να αρχίσουν να τιμολογούν πίεση στον ισολογισμό πριν αυτή αποτυπωθεί στις λειτουργικές επιδόσεις».
