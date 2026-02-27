Bitcoin: Πέμπτος μήνας απωλειών με βουτιά 16% τον Φεβρουάριο

Η παγκόσμια επενδυτική αβεβαιότητα και η αποστροφή ρίσκου κρατούν σε πίεση την αγορά κρυπτονομισμάτων, με τα ψηφιακά νομίσματα να συμπληρώνουν έναν ακόμη μήνα βαριών απωλειών - Όλα τα κέρδη της εκλογής Τραμπ έχει απωλέσει το Bitcoin