Εσοδα σχεδόν 1 δισ. ευρώ από τις εξαγωγές ρεύματος το 2025 και όφελος για το εμπορικό ισοζύγιο άνω των 650 εκατ. ευρώ

Η χώρα το 2024 έγινε εξαγωγέας ενέργειας, για πρώτη φορά μετά το 2000 - Η Ελλάδα είναι ο ο έβδομος μεγαλύτερος εξαγωγέας ενέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο