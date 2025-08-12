Τράπεζα Πειραιώς: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση ελέγχου της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, κρίνοντας ότι η συναλλαγή δεν επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισμό