Το παγκόσμιο εμπόριο σε αναταραχή: Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ και οι συμφωνίες-αντίβαρο

Οι σαρωτικές αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του, έχουν αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπορικό τοπίο με μεγάλη ταχύτητα, σημειώνει η Alpha Bank στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων για την παγκόσμια οικονομία. Ιδιαίτερα εστιάζει στους δασμούς, καθώς και στις εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.



Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που με ψήφους 6-3 απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος της δασμολογικής ατζέντας Τραμπ και έκρινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπερέβη των εξουσιών του, προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου που απάντησε με νέο δασμό προκαλώντας μια χαοτική κατάσταση, όπως ειπώθηκε από ευρωπαίους ιθύνοντες. Χαρακτηριστικά, την περασμένη Κυριακή ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Bernd Lange έκανε λόγο για “δασμολογικό χάος” από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.



Ο πρόεδρος Τραμπ εφαρμόζει από την περασμένη Τρίτη έναν νέο οριζόντιο δασμό 10% για όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ (αξιοποιώντας έναν διαφορετικό εμπορικό νόμο – Trade Act του 1974), αντί του 15% που ανακοινώθηκε μερικές μέρες νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας. Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος άφησε να εννοηθεί ότι Πρόεδρος εξακολουθεί να δεσμεύεται για τη θέσπιση ενός παγκόσμιου δασμού 15% και ότι ο νέος προσωρινός δασμός 10% ισχύει για 150 ημέρες. Η καθυστέρηση της εφαρμογής του υψηλότερου ενιαίου δασμού θα μπορούσε να προσφέρει ένα “παράθυρο” στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να ασκήσουν πιέσεις για εξαιρέσεις, ώστε να εξασφαλίσουν προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος.



Όπως ήταν αναμενόμενο ο νέος παγκόσμιος δασμός έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των ευρωπαίων εμπορικών εταίρων της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), αλλά και της Ιαπωνίας, οι οποίοι πέρυσι σύναψαν εμπορικές συμφωνίες με αντάλλαγμα χαμηλότερους δασμούς σε σημαντικούς κλάδους και τώρα βλέπουν τα οφέλη αυτών των συμφωνιών να διαβρώνονται. Παράλληλα, η αντίδραση των αγορών αποτυπώνει την έντονη ανησυχία.

