«Βουτιά» στο Χρηματιστήριο με φόντο τον MSCI, απώλειες 1,6% τον Φεβρουάριο

Η Λεωφόρος Αθηνών έχασε σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που αποκόμισε το προηγούμενο διήμερο - Γλίτωσε οριακά την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση - Απόδοση 7,4% στο α' δίμηνο του 2026 - Εκρηξη τζίρου λόγω rebalancing στον MSCI, άνω των 700 εκατ. ευρώ