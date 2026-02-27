«Βουτιά» στο Χρηματιστήριο με φόντο τον MSCI, απώλειες 1,6% τον Φεβρουάριο
Η Λεωφόρος Αθηνών έχασε σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που αποκόμισε το προηγούμενο διήμερο - Γλίτωσε οριακά την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση - Απόδοση 7,4% στο α' δίμηνο του 2026 - Εκρηξη τζίρου λόγω rebalancing στον MSCI, άνω των 700 εκατ. ευρώ
Ισχυρή πτώση κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου που σημείωσε το προηγούμενο διήμερο. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε εκ νέου κάτω από τις 2.300 μονάδες και η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών έκλεισε στο «κόκκινο». Σε υψηλά επίπεδα, άνω των 700 εκατ. ευρώ, «εκτινάχθηκε» η συναλλακτική δραστηριότητα λόγω του rebalancing στους δείκτες του MSCI, που έλαβε χώρα στις δημοπρασίες. Ανησυχίες επικρατούν και λόγω του διεθνούς παράγοντα, με τη Wall Street να δέχεται νέες ισχυρές πιέσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (27/2), ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε κατά 26,54 μονάδες ή -1,15% και έκλεισε στις 2.277,60 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.271,10 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.312,31 μονάδες. Το α’ δίμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε με απόδοση +7,4%. Ωστόσο, το ΧΑ υποχώρησε κατά -1,6% τον Φεβρουάριο. Βέβαια, σημείωσε κέρδη +0,17% στην εβδομάδα, αποφεύγοντας την τρίτη συνεχόμενη πτώση, με τις σημερινές ισχυρές απώλειες να παίζουν κομβικό ρόλο στη συγκεκριμένη εξέλιξη.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε επίσης η σημερινή αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών του MSCI (Quarterly Index Review), η οποία προκάλεσε έντονη κινητικότητα κεφαλαίων στο ΧΑ. Παρά το γεγονός ότι ο διεθνής πάροχος κράτησε στάση αναμονής χωρίς να προχωρήσει σε προσθήκες ή διαγραφές στον δείκτη MSCI Greece Standard, η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα ήταν δεδομένη, ιδίως κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
Ο βασικός δείκτης των ελληνικών μετοχών συνεχίζει να απαρτίζεται απαρτίζεται από οκτώ τίτλους: τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank), καθώς και τις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo. Ωστόσο, η διαδικασία επέφερε σημαντικές ανακατατάξεις στις ροές κεφαλαίων. Οι αλλαγές θα τεθούν επίσημα σε ισχύ από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι η απόφαση από τη διαβούλευση του MSCI για την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές θα ανακοινωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου.
Την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών για το 2026 ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, με το ποσό που αναμένεται να διατεθεί για την αγορά των μετοχών να υπολογίζεται σε 177 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου 2026 με εκτιμώμενη διάρκεια έως και τις 18 Ιανουαρίου 2027.
Τέλος, σήμερα σταμάτησε η διαπραγμάτευση και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 11.459.263 ίδιες μετοχές της «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία». Επιπλέον, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 358.603.478 μετοχές.
Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις των traders στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία ολοκληρώνουν τον Φεβρουάριο με ισχυρή άνοδο. Η προσοχή είναι στραμμένη στο μπαράζ στοιχείων για τις μεγαλύτερες οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες διαπραγματεύονται μεταξύ -0,2% και +0,5%.
Πηγή: Newmoney.gr
Τα βλέμματα σε αποτελέσματα και MSCIΣυνεχίζεται το μπαράζ των ανακοινώσεων σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2025 των εισηγμένων. Πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών ανακοίνωσαν τις επιδόσεις τους η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Premia Properties, ενώ αναμένεται να δημοσιεύσει την οικονομική της έκθεση και η Trastor ΑΕΕΑΠ. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (2/3) ΟΠΑΠ, Τρίτη (3/3) ElvalHalcor – Optima bank, Τετάρτη (4/3) Cenergy – Lamda Development και Πέμπτη (5/3) CrediaBank.
Τεχνολογικές πιέσεις στις ΗΠΑ – Ισχυρός Φεβρουάριος για την ΕυρώπηΣε κλοιό νέων τεχνολογικών πιέσεων έχει τεθεί η Wall Street, καθώς τα αποτελέσματα της Nvidia αν και θετικά, απέτυχαν να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν ισχυρή επιβεβαίωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά -0,7% και τον Nasdaq κατά -0,8%. Ο Dow Jones κινείται χαμηλότερα κατά -1,3%, χάνοντας πάνω από 600 μονάδες. Ως «βαρίδι» λειτουργούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής (τιμές παραγωγού – PPI).
Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις των traders στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία ολοκληρώνουν τον Φεβρουάριο με ισχυρή άνοδο. Η προσοχή είναι στραμμένη στο μπαράζ στοιχείων για τις μεγαλύτερες οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,2% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες διαπραγματεύονται μεταξύ -0,2% και +0,5%.
