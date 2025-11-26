JPMorgan: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των επενδυτικών ροών του 2026 – Γιατί παραμένει αγοραστής
Η αμερικανική τράπεζα βλέπει την Ελλάδα ως αγορά που ευθυγραμμίζεται ιδανικά με τις τρεις μεγάλες μακροοικονομικές τάσεις του 2026: Το ασθενές δολάριο, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και τη σταθερότητα της παγκόσμιας ανάπτυξης - Ιδιαίτερα ελκυστικές οι ελληνικές αποτιμήσεις
Η JPMorgan επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική αγορά για το 2026, τοποθετώντας την εκ νέου στην κατηγορία υπεραπόδοσης (Overweight) μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις αναδυόμενες αγορές της περιοχής μας (CEEMEA). Η τράπεζα τονίζει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μια από τις σταθερές επιλογές της περιοχής, αλλά έναν από τους πιο καθαρούς επενδυτικούς προορισμούς για την επόμενη χρονιά, χάρη στη συνύπαρξη ισχυρών μακροοικονομικών επιδόσεων και εξαιρετικά ελκυστικών αποτιμήσεων.
Στο επίπεδο των μετοχικών επιλογών, η ελληνική αγορά έχει μια ιδιαίτερη διάκριση. Η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται στις δέκα κορυφαίες επιλογές CEEMEA για το 2026, μία από τις μόλις δύο μετοχές που προέρχονται από την κατηγορία Emerging Europe. Η JPMorgan χαρακτηρίζει την τράπεζα ως τη φθηνότερη επιλογή του κλάδου με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της και προβλέπει ότι το 2026 θα είναι χρονιά επιτάχυνσης της επιστροφής κεφαλαίων προς τους μετόχους. Η αποτίμησή της, περίπου στις 8 φορές τα κέρδη του 2026, εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη από ευρωπαϊκά ισοδύναμα, ενισχύοντας την πιθανότητα rerating.
Στην ευρύτερη περιφερειακή εικόνα, η JPMorgan βλέπει την Ελλάδα ως αγορά που ευθυγραμμίζεται ιδανικά με τις τρεις μεγάλες μακροοικονομικές τάσεις του 2026. Το ασθενές δολάριο, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που επιτρέπει χαμηλότερα επιτόκια, και τη σταθερότητα της παγκόσμιας ανάπτυξης. Οι παράγοντες αυτοί ενισχύουν την όρεξη για risk assets και δημιουργούν πρόσθετα περιθώρια ανόδου για χρηματιστήρια με υγιή θεμελιώδη εικόνα, όπως της Αθήνας.
