Πειραιώς: Σε ξένους επενδυτές πάνω από το 80% του πράσινου ομολόγου

Η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς προήλθε κυρίως από τη Γαλλία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), και την Ιταλία (10%) - 4 εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €2,15 δισ. από την τράπεζα