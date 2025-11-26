Πειραιώς: Σε ξένους επενδυτές πάνω από το 80% του πράσινου ομολόγου
Πειραιώς: Σε ξένους επενδυτές πάνω από το 80% του πράσινου ομολόγου
Η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς προήλθε κυρίως από τη Γαλλία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), και την Ιταλία (10%) - 4 εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €2,15 δισ. από την τράπεζα
Mε επιτυχία ολοκλήρωσε την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. η Τράπεζα Πειραιώς, με κουπόνι 3,375%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Το Ομόλογο είναι διάρκειας 6 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 2 Δεκεμβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου -Euro MTF Market. Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα «Βaa2» από τον οίκο Moody’s Ratings.
Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας, και θα συμβάλουν στην κατεύθυνση για θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, το Ομόλογο θα υποστηρίξει περαιτέρω τον δείκτη MREL της Πειραιώς.
