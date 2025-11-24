Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς μπορείτε να τα πληρώσετε χωρίς κωδικούς taxisnet
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς μπορείτε να τα πληρώσετε χωρίς κωδικούς taxisnet
Τα τέσσερα απλά βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν πλέον να τα κατεβάσουν και να τα πληρώσουν ακόμη και χωρίς τη χρήση κωδικών TAXISnet. Με τη νέα λειτουργία της ΑΑΔΕ, αρκεί να συμπληρώσει κανείς τον αριθμό κυκλοφορίας και το ΑΦΜ, ώστε να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η είσοδος στο σύστημα με τους κωδικούς TAXISnet, εφόσον κάποιος δεν το επιθυμεί.
Η διαδικασία βήμα-βήμα:
1.Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.
2.Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
3.Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.
4.Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.
Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά:
-25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.
