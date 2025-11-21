Οι αγοραστές επέστρεψαν στη Wall Street αλλά η νευρικότητα για Fed και AI παραμένει στο ταμπλό

Ανέκαμψε δυναμικά η αγορά την Παρασκευή μετά τις δηλώσεις Γουίλιαμς για πιθανή μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αλλά η εβδομάδα έκλεισε με απώλειες, ενώ AI, Fed και αγορά εργασίας παραμένουν τα κεντρικά στοιχήματα