Οι αγοραστές επέστρεψαν στη Wall Street αλλά η νευρικότητα για Fed και AI παραμένει στο ταμπλό
Οι αγοραστές επέστρεψαν στη Wall Street αλλά η νευρικότητα για Fed και AI παραμένει στο ταμπλό
Ανέκαμψε δυναμικά η αγορά την Παρασκευή μετά τις δηλώσεις Γουίλιαμς για πιθανή μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αλλά η εβδομάδα έκλεισε με απώλειες, ενώ AI, Fed και αγορά εργασίας παραμένουν τα κεντρικά στοιχήματα
Μετά από ένα ταραχώδες πενθήμερο γεμάτο ανατροπές και διορθώσεις στα πιο «καυτά» assets του 2025, η Wall Street πέρασε στην αντεπίθεση την Παρασκευή με τους αγοραστές να επιστρέφουν και να πρασινίζουν και τους τρείς δείκτες με ισχυρά κέρδη, ενώ οι απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων περιορίστηκαν από το θετικό κλίμα που δημιούργησαν οι νέες εκτιμήσεις για τα επιτόκια της Fed.
Σε αυτό το κλίμα στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 493 μονάδες ή 1,08% και έκλεισε ξανά πάνω από τις 46.000 μονάδες στις 46.245. Ο S&P 500 επίσης με κέρδη κατά 0,98% στις 6.602 μονάδες ενώ ο Nasdaq αν και για κάποια στιγμή γύρισε αρνητικά επανήλθε γρήγορα καταγράφοντας άνοδο 0,88% στις 22.273 μονάδες.
Παρά την ανάκαμψη της Παρασκευής, το πρόσημο της εβδομάδας παραμένει αρνητικό καθώς ο S&P 500 υποχώρησε 1%, ο Dow Jones επίσης κατά 1% Nasdaq είχε σαφώς μεγαλύτερες απώλειες που έφτασαν το 2%.
Στην αγορά των ομολόγων το 10ετές διολίσθησε πάνω από 3 μονάδες βάσης στο 4,065%, ενώ ακόμη πιο έντονη ήταν η κίνηση στο 2ετές, το οποίο υποχώρησε πάνω από 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,516%. Το 30ετές κινήθηκε ηπιότερα, χάνοντας λίγο πάνω από 1 μονάδα βάσης κλείνοντας στο 4,715%.
Τι άλλαξε το κλίμα;
Το κλίμα άλλαξε ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης επιτοκίων «στο άμεσο μέλλον», με αποτέλεσμα τα στοιχήματα για νέα περικοπή επιτοκίων τον Δεκέμβριο να εκτοξευθούν σε πάνω από 70%, από κάτω του 40% την προηγούμενη ημέρα. Η αγορά ομολόγων αντέδρασε αμέσως: η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στις 4,07%, ενώ το δολάριο παρέμεινε κοντά στο υψηλό έξι μηνών.
Στις μετοχές που ηγήθηκαν των κερδων ήταν για μια ακόμα φορά οι τεχνολογικές με την Nvidia να αναστρέφει απώλειες άνω του 4% και να περνάει σε θετικό έδαφος, μετά και τις πληροφορίες ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να επιτρέψει την πώληση των H200 chips στην Κίνα. Η Alphabet έκλεισε 2% άνοδο την παρασκευή και περίπου 7% στην εβδομάδα, καταγράφοντας την καλύτερη απόδοση από τους Magnificent 7.
Σε άλλες μετοχές οι Home Depot, Starbucks, McDonald’s κατέγραψαν κέρδη καθώς προέρχονται από κλάδους που ωφελούνται από χαμηλότερα επιτόκια.
Ενδείξεις βελτίωσης στην ψυχολογία καταναλωτών και ιστορικό ορόσημο
Στο κλίμα συνέβαλε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan διαμορφώθηκε στο 51, ελαφρώς υψηλότερα από τη μέτρηση μέσου μήνα, με τη διευκρίνιση ότι η λήξη του shutdown βελτίωσε οριακά το κλίμα. Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό υποχώρησαν (4,5% για 1 έτος, 3,4% για 5 έτη).
Την ίδια στιγμή, η Eli Lilly έγινε η πρώτη φαρμακοβιομηχανία στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, χάρη στο ράλι των φαρμάκων Mounjaro και Zepbound για διαβήτη και παχυσαρκία. Οι μετοχές της έχουν υπεραποδώσει έναντι της αγοράς με άνοδο 36% year-to-date.
Το ερώτημα που μένει στο ταμπλό
«Πού βρίσκεται ο πυθμένας της αγοράς;» όπως διερωτήθηκε ο Jay Hatfield της Infrastructure Capital Advisors. Οι επενδυτές ετοιμάζονται για την επόμενη κίνηση από την Fed, την αγορά εργασίας και την τεχνητή νοημοσύνη.
Η ματιά πολλών πλέον στρέφεται στο τέλος της χρονιάς και πως θα εξελιχθούν τα πράγματα με την οικονομία. «Αν η Fed προχωρήσει σε cut τον Δεκέμβριο, μπορεί να δούμε εντυπωσιακό year-end rally», εκτιμά ο Louis Navellier. «Η αγορά απλά εξισορροπεί – όχι γκρεμίζεται», σχολίασε ο Mark Hackett της Nationwide.
Οι παράγοντες που κυριαρχούν στην αγορά εδώ και καιρό και επηρεάζουν τους επενδυτές δεν είναι άλλοι από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, την αγορά εργασίας και την νομισματική πολιτική της Fed. Οι παράγοντες αυτοί παραμένουν ισχυροί, αλλά πλέον δοκιμάζονται με την Wall Street να προετοιμάζεται για την επόμενη κίνηση της Fed, της AI και των traders.
Σε αυτό το κλίμα στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 493 μονάδες ή 1,08% και έκλεισε ξανά πάνω από τις 46.000 μονάδες στις 46.245. Ο S&P 500 επίσης με κέρδη κατά 0,98% στις 6.602 μονάδες ενώ ο Nasdaq αν και για κάποια στιγμή γύρισε αρνητικά επανήλθε γρήγορα καταγράφοντας άνοδο 0,88% στις 22.273 μονάδες.
Παρά την ανάκαμψη της Παρασκευής, το πρόσημο της εβδομάδας παραμένει αρνητικό καθώς ο S&P 500 υποχώρησε 1%, ο Dow Jones επίσης κατά 1% Nasdaq είχε σαφώς μεγαλύτερες απώλειες που έφτασαν το 2%.
Στην αγορά των ομολόγων το 10ετές διολίσθησε πάνω από 3 μονάδες βάσης στο 4,065%, ενώ ακόμη πιο έντονη ήταν η κίνηση στο 2ετές, το οποίο υποχώρησε πάνω από 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,516%. Το 30ετές κινήθηκε ηπιότερα, χάνοντας λίγο πάνω από 1 μονάδα βάσης κλείνοντας στο 4,715%.
Τι άλλαξε το κλίμα;
Το κλίμα άλλαξε ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης επιτοκίων «στο άμεσο μέλλον», με αποτέλεσμα τα στοιχήματα για νέα περικοπή επιτοκίων τον Δεκέμβριο να εκτοξευθούν σε πάνω από 70%, από κάτω του 40% την προηγούμενη ημέρα. Η αγορά ομολόγων αντέδρασε αμέσως: η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στις 4,07%, ενώ το δολάριο παρέμεινε κοντά στο υψηλό έξι μηνών.
Στις μετοχές που ηγήθηκαν των κερδων ήταν για μια ακόμα φορά οι τεχνολογικές με την Nvidia να αναστρέφει απώλειες άνω του 4% και να περνάει σε θετικό έδαφος, μετά και τις πληροφορίες ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να επιτρέψει την πώληση των H200 chips στην Κίνα. Η Alphabet έκλεισε 2% άνοδο την παρασκευή και περίπου 7% στην εβδομάδα, καταγράφοντας την καλύτερη απόδοση από τους Magnificent 7.
Σε άλλες μετοχές οι Home Depot, Starbucks, McDonald’s κατέγραψαν κέρδη καθώς προέρχονται από κλάδους που ωφελούνται από χαμηλότερα επιτόκια.
Ενδείξεις βελτίωσης στην ψυχολογία καταναλωτών και ιστορικό ορόσημο
Στο κλίμα συνέβαλε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan διαμορφώθηκε στο 51, ελαφρώς υψηλότερα από τη μέτρηση μέσου μήνα, με τη διευκρίνιση ότι η λήξη του shutdown βελτίωσε οριακά το κλίμα. Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό υποχώρησαν (4,5% για 1 έτος, 3,4% για 5 έτη).
Την ίδια στιγμή, η Eli Lilly έγινε η πρώτη φαρμακοβιομηχανία στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, χάρη στο ράλι των φαρμάκων Mounjaro και Zepbound για διαβήτη και παχυσαρκία. Οι μετοχές της έχουν υπεραποδώσει έναντι της αγοράς με άνοδο 36% year-to-date.
Το ερώτημα που μένει στο ταμπλό
«Πού βρίσκεται ο πυθμένας της αγοράς;» όπως διερωτήθηκε ο Jay Hatfield της Infrastructure Capital Advisors. Οι επενδυτές ετοιμάζονται για την επόμενη κίνηση από την Fed, την αγορά εργασίας και την τεχνητή νοημοσύνη.
Η ματιά πολλών πλέον στρέφεται στο τέλος της χρονιάς και πως θα εξελιχθούν τα πράγματα με την οικονομία. «Αν η Fed προχωρήσει σε cut τον Δεκέμβριο, μπορεί να δούμε εντυπωσιακό year-end rally», εκτιμά ο Louis Navellier. «Η αγορά απλά εξισορροπεί – όχι γκρεμίζεται», σχολίασε ο Mark Hackett της Nationwide.
Οι παράγοντες που κυριαρχούν στην αγορά εδώ και καιρό και επηρεάζουν τους επενδυτές δεν είναι άλλοι από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, την αγορά εργασίας και την νομισματική πολιτική της Fed. Οι παράγοντες αυτοί παραμένουν ισχυροί, αλλά πλέον δοκιμάζονται με την Wall Street να προετοιμάζεται για την επόμενη κίνηση της Fed, της AI και των traders.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα