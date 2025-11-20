Παράγουμε Εδώ: Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδότηση έως €200.000 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Παράγουμε Εδώ: Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδότηση έως €200.000 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Tο πρόγραμμα παρέχει επιδότηση 50% για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η δράση «Παράγουμε Εδώ» αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την τόνωση των εξαγωγών και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.
Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση 50%, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν και επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα και να αναπτύξουν προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Το πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αναμένεται να ανακοινωθεί η περίοδος υποβολής αιτήσεων.
Το πρόγραμμα, με 50 εκατ. € συνολικό προϋπολογισμό, ενισχύει τομείς στην παραγωγή προϊόντων και στη μεταποίηση, όπως παρακάτω.
Κλάδοι που επιδοτούνται (ενδεικτικοί)
Κατασκευή ενδυμάτων & υποδημάτων
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή μεταφορικού εξοπλισμού
Κατασκευή βιομηχανικών μηχανημάτων
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων
Παραγωγή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών
Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση 50%, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν και επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα και να αναπτύξουν προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Το πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αναμένεται να ανακοινωθεί η περίοδος υποβολής αιτήσεων.
Το πρόγραμμα, με 50 εκατ. € συνολικό προϋπολογισμό, ενισχύει τομείς στην παραγωγή προϊόντων και στη μεταποίηση, όπως παρακάτω.
Κλάδοι που επιδοτούνται (ενδεικτικοί)
Κατασκευή ενδυμάτων & υποδημάτων
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή μεταφορικού εξοπλισμού
Κατασκευή βιομηχανικών μηχανημάτων
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων
Παραγωγή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών
Παραγωγή χημικών προϊόντων
Παραγωγή πλαστικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από €100.000 έως 400.000
Ποσοστό επιδότησης: 50%
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Παραγωγή πλαστικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από €100.000 έως 400.000
Ποσοστό επιδότησης: 50%
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα