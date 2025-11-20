Παράγουμε Εδώ: Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδότηση έως €200.000 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κλείσιμο

Η δράση «Παράγουμε Εδώ» αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την τόνωση των εξαγωγών και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση 50%, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν και επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα και να αναπτύξουν προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό.Το πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αναμένεται να ανακοινωθεί η περίοδος υποβολής αιτήσεων.Το πρόγραμμα, με 50 εκατ. € συνολικό προϋπολογισμό, ενισχύει τομείς στην παραγωγή προϊόντων και στη μεταποίηση, όπως παρακάτω.Κλάδοι που επιδοτούνται (ενδεικτικοί)Κατασκευή ενδυμάτων & υποδημάτωνΚατασκευή επίπλωνΚατασκευή μεταφορικού εξοπλισμούΚατασκευή βιομηχανικών μηχανημάτωνΠαραγωγή βασικών μετάλλωνΠαραγωγή φαρμακευτικών προϊόντωνΠαραγωγή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών