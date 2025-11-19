Νέες ρυθμίσεις για τους υπερχρεωμένους: Δεν θα πηγαίνουν φυλακή, θα τους διατίθεται και ψυχολόγος
Σε τρεις άξονες οι ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών που φέρνουν ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα των οφειλετών
Σημαντικές ανατροπές στον χάρτη του ιδιωτικού χρέους, αλλά και «ανάσα» για χιλιάδες επαγγελματίες που βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής, κρύβει το νέο πολυνομοσχέδιο το οποίο έθεσε προς δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr o υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Παρότι το νομοσχέδιο αφορά στη ρύθμιση των σχολαζουσών κληρονομιών, ειδικές διατάξεις αφορούν στο ιδιωτικό χρέος (άρθρα 179-181) και φέρνουν ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα των οφειλετών.
Τρεις είναι οι βασικοί άξονες των νέων ρυθμίσεων: η παύση των ποινικών διώξεων για όσους πτωχεύουν, η δωρεάν κρατική συμβουλευτική για να αποφευχθεί το λουκέτο και ειδικές ρυθμίσεις για όσους μπαίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Πιο αναλυτικά οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με τις υπό διαβούλευση ρυθμίσεις είναι:
Συγκεκριμένα, στον ν.4738/2020 προστίθεται νέο Άρθρο 198Α που προβλέπει, μεταξύ άλλων, αναστολή και εξάλειψη αξιοποίνου σε περίπτωση πτώχευσης. H ποινική δίωξη για τα αδικήματα περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, και περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη ή διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του, κατά περίπτωση, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (...) Σε περίπτωση απαλλαγής του οφειλέτη κατά το άρθρο 192 και 195, το αξιόποινο για τα παραπάνω αδικήματα εξαλείφεται. Για τους ίδιους λόγους ή αν συντρέχει η περίπτωση του πρώτου εδαφίου, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής που άρχισε. Όσο διαρκεί η αναστολή άσκησης ή εμποδίζεται η συνέχιση της ποινικής δίωξης κατά το παρόν άρθρο, αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος...
Ωστόσο το πρόγραμμα δεν καλύπτει μόνο οικονομικές/νομικές συμβουλές, αλλά και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και εμψύχωσης (mentoring), αναγνωρίζοντας το τεράστιο ψυχικό κόστος της υπερχρέωσης. Ουσιαστικά στηρίζει (νομικά, επιστημονικά αλλά και ψυχολογικά) να ορθοποδήσουν και να συνεχίσουν να τηρούν τις ρυθμίσεις τους.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλλουν αίτηση παροχής υπηρεσιών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος.
- 1. Tέλος η «φυλακή για χρέη» για όσους πτωχεύουν
- Ίσως είναι η πιο λυτρωτική διάταξη για τους επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα που λυγίζουν υπό το βάρος των χρεών. Το καλοκαίρι ο Κυριάκος Πιερρακάκης έφερε ρύθμιση που διέσωζε επιχειρηματίες και στελέχη διοίκησης εφόσον βάζουν σε ρύθμιση τις οφειλές τους. Ωστόσο μέχρι και σήμερα παρέμενε ότι, ακόμη και αν κάποιος κήρυσσε πτώχευση, ερχόταν αντιμέτωπος με ποινικά δικαστήρια για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και τα Ταμεία.
- Τι αλλάζει τώρα:
- - αναστολή δίωξης: με το που θα βγαίνει η απόφαση της πτώχευσης (ή η εγγραφή στο Μητρώο Φερεγγυότητας), «παγώνει» κάθε ποινική δίωξη για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ.
- - οριστική απαλλαγή και «δεύτερη ευκαιρία»: αν ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία και απαλλαγεί νόμιμα από τα χρέη του μετά την παρέλευση 1 ή 3 ετών, τότε το αδίκημα διαγράφεται τελείως (εξάλειψη του αξιοποίνου).
- 2. Το Κράτος πληρώνει τον Σύμβουλο και τον... Ψυχολόγο
- Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η πρόληψη της οικονομικής κατάρρευσης, πριν φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Ήδη εκπαιδεύονται ειδικοί Σύμβουλοι «έγκαιρης προειδοποίησης» και το υπουργείο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), θα χορηγεί voucher (κουπόνι) καλύπτοντας τα έξοδα για επαγγελματίες που κινδυνεύουν.
- Όταν ο «Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης» χτυπάει «κόκκινο» (υψηλός κίνδυνος αφερεγγυότητας), ο επαγγελματίας θα λαμβάνει δωρεάν επιταγή (voucher). Με αυτήν θα πληρώνει πιστοποιημένους συμβούλους για να του ετοιμάσουν εξειδικευμένο πλάνο διάσωσης.
- 3. «Φρένο» στη διπλή επιδότηση ευάλωτων
- Μια τεχνική αλλά κρίσιμη λεπτομέρεια αφορά τους ευάλωτους οφειλέτες που λαμβάνουν τη συνεισφορά του Δημοσίου, για όσους επρόκειτο να παραδώσουν το σπίτι τους στον νέο Φορέα Ακινήτων που πρόκειται να δημιουργηθεί.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, αν ένας ευάλωτος οφειλέτης που λαμβάνει επίδομα μπει στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και υπογράψει νέα σύμβαση ρύθμισης, η παλιά κρατική συνεισφορά διακόπτεται αυτόματα.
Ο στόχος είναι να μεταφερθεί ο οφειλέτης στο νέο πλαίσιο προστασίας του εξωδικαστικού, χωρίς να «τρέχουν» παράλληλα παλαιότερες επιδοτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στη νέα ρύθμιση. Ουσιαστικά, αφού με τη ρύθμιση διασώζει το σπίτι του και δεν πρόκειται να το παραδώσει ποτέ στον Φορέα Ακινήτων, δεν συντρέχει ο λόγος να παίρνει «προσωρινά» και την επιδότηση για να παραμένει στο σπίτι του. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε να κληθεί στο μέλλον και να επιστρέψει την επιδότηση που λαμβάνει, αφού εξέλιπε ο σκοπός για τον οποίο αυτή του δινόταν.
