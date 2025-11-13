Πιερρακάκης για Shein και Temu: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
Πιερρακάκης για Shein και Temu: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
Η Αθήνα προτείνει το μέτρο να εφαρμοστεί ταχύτερα από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, όπως ήδη έχει ξεκινήσει να το εφαρμόζει η Γαλλία
Την επιβολή τέλους -και άμεσα από τις αρχές του 2026- σε κάθε μικροδέμα που έρχεται από Κίνα ή άλλες τρίτες χώρες, τάσσεται η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες, όπου εξετάστηκε η πρόταση της ΕΕ για επιβολή τέλους 2 ευρώ, όπως πρώτο είχε αποκαλύψει πριν έξι μήνες το Πρώτο Θέμα.
Σύμφωνα με τον κύριο Πιερρακάκη, η Αθήνα προτείνει το μέτρο να εφαρμοστεί ταχύτερα από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, όπως ήδη έχει ξεκινήσει να το εφαρμόζει η Γαλλία.
Στη δήλωση του ο κύριος Πιερρακάκης αναφέρει ότι «σε αυτές τις δύο ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των stablecoins έως τη φορολόγηση της ενέργειας και την μεταρρύθμιση των τελωνείων.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ.
Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά» καταλήγει ο κ.Πιερρακάκης.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποκάλυψη του ΘΕΜΑτος είχε υπάρξει κινητοποίηση του εμπορικού κόσμου με παρεμβάσεις στις Βρυξέλλες προκειμένου να υιοθετηθεί και να επιταχυνθεί η επιβολή του τέλους σε αγορές από κινεζικές πλατφόρμες "τύπου" Temu, Shein κλπ.
